Simón explica que el permiso retribuido "aceleró" la reducción de contagios de coronavirus en España

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha vaticinado este miércoles que el número de nuevos contagios de coronavirus va a volver a repuntar debido al aumento de las pruebas diagnósticas, muchas de ellas efectuadas a enfermos asintomáticos. Asimismo, ha dicho que el número de contagios se ha reducido a menos de uno en todas las comunidades autónomas.

Lo ha hecho en la rueda de prensa telemática tras la reunión del Comité Técnico del Coronavirus, en la que ha añadido que el mayor ritmo de propagación reflejado en el último balance, que contabiliza 5.092 contagios más en 24 horas, frente a los 3.045 de este martes, se debe al tradicional reajuste de datos de los fines de semana, que en esta ocasión ha coincidido con el largo puente de Semana Santa.

Sin embargo, el epidemiólogo ha subrayado que la evolución de la curva va a ser "difícilmente interpretable" en los próximos "dos o tres días" porque las comunidades autónomas van incrementando su capacidad diagnóstica y muchas están usando pruebas serológicas para detectar casos que han desarrollado inmunidad, muchos de los cuales han podido ser asintomáticos.

De hecho, Andalucía ha notificado por primera vez 169 positivos asintomáticos del total de 10.595 casos que tiene esta autonomía. En total, este miércoles se han registrado 177.633 contagiados, un 2,95 % más que el martes.

A estos pacientes que no presentan síntomas "es muy difícil ubicar en el tiempo" cuando pudieron contraer el virus; y por eso, a medida que se vayan haciendo "este tipo de muestras, vamos a tener un nuevo aumento".

Por el contrario, los datos que Sanidad ya considera "sólidos" son los de los pacientes hospitalizadose ingresados en cuidados intensivos: de los primeros, ha habido 940 enfermos más en 24 horas a nivel nacional, lo que sitúa la evolución por primera vez por debajo del 2 %, en concreto el 1,6 %.

Otras 73 personas han sido ingresadas en las UCI, un 1,3 % más respecto a días anteriores.

El número de fallecidos, aunque sigue siendo "desgraciadamente alto", con otros 523, que suman un total de 18.579, mantiene la tendencia descendente de las últimas jornadas.

Evolución de la transmisión del coronavirus en España. MINISTERIO DE SANIDAD

Reducción de los contagios

El doctor Simón ha mostrado un gráfico de la transmisibilidad de la enfermedad en España (arriba). Ha hablado de "la famosa R" (el número de casos secundarios que se producen a raíz de cada caso", cuya reducción "se aceleró" durante el permiso retribuido recuperable. Ha añadido que esta reducción continúa a día de hoy y que todas las CC AA tienen una transmisión menor a uno. "Pero esto no ha acabado", ha enfatizado para advertir de que todavía no es momento de relajarse. "Hasta que no dejemos de tener casos, hay riesgo", ha subrayado.

Sin embargo, sí que ha reconocido que "esta reducción de la R permite comenzar a debatir en los próximos días las medidas de levantamiento de las restricciones".

Paseos para los más pequeños

Preguntado por posibles medidas como permitir a los niños dar paseos por la calle, Simón ha dicho que "estas decisiones no nos competen a nosotros. No soy capaz de dar fechas. Tenemos que ver cómo evoluciona la epidemia para tomar decisiones y eso hay que valorarlo día a día", si bien ha reconocido que esta medida "está sobre la mesa". "Sabemos que la restricción de la movilidad está afectando a la sociedad de muchas formas, no solo nos ayudan para reducir el virus", ha añadido.

Sobre una posible presencia del virus a mediados de febrero en niños, ante el aumento de casos de gripes fuertes, Simón ha reconocido que este febrero ha habido "alguna variación no habitual a la curva de transmisión de la gripe" pero que dada la evidencia actual, de momento "son hipótesis".

Sobre el cómo calor y la humedad pueden ayudar a luchar contra el virus, Simón ha considerado que "sería extraño que este coronavirus no compartiera características con otros coronavirus, si bien también es cierto que el SARS-COV-2 tiene otros aspectos que le diferencian de anteriores SARS". El doctor ha concluido que "de momento no se ha podido estudiar de forma fehaciente la influencia del calor y la humedad pero que hay sugerencias de que podría ayudar a combatirlo".