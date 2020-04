La Comunitat Valenciana suma 211 nous positius, 38 morts i 291 altes en les últimes 24 hores

La Comunitat Valenciana ha registrat 211 nous casos de coronavirus, 38 defuncions (7 més que el dia anterior) i 291 altes hospitalàries en les últimes 24 hores, la qual cosa suposa un lleu repunt en les tres xifres. Des de l'inici de la pandèmia el nombre total de contagiats ascendeix a 9.424, hi ha hagut 945 decessos i un total de 3.360 persones han rebut l'alta.

Així ho ha indicat aquest dimecres la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en la seua compareixença diària per a informar de l'evolució de la Covid-19, en la qual ha detallat que d'eixa xifra total de contagiats 1.525 són professionals sanitaris, després de sumar-se 32 nous positius en l'últim dia (19 a València, 8 a Castelló i 5 a Alacant).

Respecte al nombre de persones hospitalitzades, queden ingressades 1.344 (68 menys que la vespra) i d'elles 753 estan en la província de València (153 en la UCI), 392 a Alacant (112 en la UCI) i 199 a Castelló (36 en la UCI). Açò suposa 301 llits UCI ocupats, quatre menys que el dia anterior.

Pel que fa a les 38 defuncions registrades en les últimes 24 hores, 21 d'ells han correspost a usuaris de residències. En la distribució provincial, han perdut la vida 17 persones en la província de València, 11 en la de Castelló i 10 en la d'Alacant.

Per províncies, dels 211 nous casos 97 s'han detectat a València, 59 a Castelló i 55 a Alacant. Quant a les 291 altes, 130 s'han produït a València, 116 a Alacant i 45 a Castelló. S'ha donat d'alta a 66 professionals sanitaris en l'última jornada, amb el que ja són 494 les altes acumulades entre aquest col·lectiu.

Les proves negatives realitzades fins a hui ascendeixen a 31.970, mentre que s'han presentat 2.976 sol·licituds per a rebre medicaments a domicili, havent-se tramitat 1.736.

Quant a la situació de les residències, hi ha 97 centres amb casos positius. A data d'aquest dilluns, hi ha 80 nous residents afectats amb Covid-19 i 61 treballadors. Sota vigilància activa sanitària hi ha, com el dia anterior, 23 centres en tota la Comunitat Valenciana: quatre a Castelló, sis a Alacant i 13 en la província de València.