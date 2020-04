Por qué los Pactos de la Moncloa son una quimera: el PP no se fía de Sánchez y Vox solo se sentaría si el Gobierno dimite

"No nos convoque para un juego de guiñoles". Pablo Casado marca cada vez más distancia con el Gobierno. La sesión de control de este miércoles evidención que entre el Ejecutivo y la oposición hay más puntos de desunión que en común. Por eso, hablar ahora de reeditar los Pactos de la Moncloa parece una auténtica quimera. A pesar de que Sánchez aspira a esta vía para hacer frente a la crisis del coronavirus, solo Ciudadanos parece dispuesto a sentarse.

Pedro Sánchez ha comenzado a convocar a los portavoces de los partidos con representación parlamentaria a reuniones individuales por videoconferencia entre este jueves y viernes para ir explorando la posibilidad de ahormar entre todos un gran acuerdo de país que favorezca la reconstrucción social y económica de España y ayude a paliar los daños que dejará la pandemia como consecuencia de las medidas de aislamiento y el freno en la actividad económica.

Pero la conversación no implica acuerdo. De hecho, con el PP no hay consenso ni siquiera para el encuentro de Sánchez con Casado. El Gobierno anunció la reunión en rueda de prensa sin informar a los populares, que mostraron un gran enfado. "Esta es la forma de pactar del Gobierno", aseguraron fuentes de Génova. O hay fecha consensuada por las dos partes, o no hay reunión que valga. Esa es la conclusión.

Pablo Casado sigue considerando que el ofrecimiento de Pedro Sánchez no es "sincero" y desde el partido acusan a voces socialistas como Adriana Lastra de intentar también dinamitar las intenciones del Gobierno. Además, Génova recela de la presencia de Unidas Podemos y las fuerzas independentistas en esa mesa de negociación.

Casado ha recriminado que Sánchez "impone lealtad y unidad con una mano mientras con otra suelta el doberman clásico del PSOE" y le ha dicho que no es el máximo representantes de los españoles, "no es el rey", al que le ha reprochado que no defienda, por mucho que convoque a la oposición a una ronda de consultas.

Desde su lado, el Gobierno reitera que no entrará en descalificaciones y "malas palabras" hacia el resto de partidos, pero no ve que ellos acepten la oferta. Las semanas pasan y los llamamientos a la "unidad" se quedan en saco roto. No hay ningún acercamiento, ni se espera.

Vox no quiere ni hablar con el Gobierno

Más drástica es la postura de Vox. La formación que lidera Santiago Abascal ni siquiera se va a sentar a hablar. Se han negado en redondo. Solo abren una pequeña posibilidad si el Gobierno dimite en bloque, algo que no va a suceder. El propio Abascal ha dejado en el aire si va a acudir o no a la llamada de Pedro Sánchez. Vox, de hecho, ha acusado al Ejecutivo de aplicar "la eutanasia" en las residencias de ancianos o de intentar implantar "una dictadura comunista" aprovechando la crisis de la Covid-19.

Solo Ciudadanos deja la mano tendida. La de Inés Arrimadas ha sido la voz más insistente para abordar esos "pactos de reconstrucción". Aún con reticencias ante la gestión del Gobierno, la formación naranja ha llegado a mandar a Moncloa un documento con las directrices para el acuerdo. Sánchez lo asume y se verá si en su reunión con Arrimadas logra avanzar a este respecto. Cs no cierra puertas.

Tampoco se sumarán, eso sí, los partidos nacionalistas. Ni PNV ni ERC compran la posibilidad de una mesa de partidos, porque creen que no se dan las condiciones, "ni es el momento" en plena crisis del coronavirus de abordar el asunto. Se mantienen ambas formaciones en un segundo plano, pero no están en disposición de negociar. El Gobierno, por tanto, ve lejana la posibilidad de que los Pactos de la Moncloa vuelvan a firmarse 43 años después.