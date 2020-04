L'Institut Cartogràfic Valencià llança un portal per a monitoritzar l'evolució de la Covid-19

L'Institut Cartogràfic Valencià (ICV) ha desenvolupat un quadre de comandament per a monitoritzar l'evolució de la COVID-19 a la Comunitat Valenciana.

Qualsevol persona pot accedir a ell a través de la web de l'ICV i consultar dades sobre el coronavirus en els departaments sanitaris de la Comunitat Valenciana assegurant-se que disposa d'informació provinent de fonts fiables. Concretament, les dades (que són actualitzades en temps real) procedeixen de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana.

Per a açò, l'ICV s'ha servit de la tecnologia d'Esri, empresa especialitzada en sistemes d'informació geogràfica (GIS) i 'location intelligence', informa aquesta entitat en un comunicat.

Aquest portal permet consultar el nombre de positius, persones hospitalitzades, ingressats en la UCI, recuperats i morts, tant els de cada dia com a nivell agregat.

Així mateix, és possible visualitzar les dades de cada departament sanitari i la descàrrega dels fitxers amb dades diàries subministrades des de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en diferents formats.

En el tauler s'inclouen gràfics de corbes globals i diàries per a conéixer l'evolució de la situació, així com les gràfiques de la distribució de positius i defuncions per edats i sexe.

El tauler de monitoratge va rebre més de 340.000 consultes en les primeres 72 hores des de la seua publicació.