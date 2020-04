Una embarazada en coma tras contagiarse de coronavirus da a luz a una bebé sana y supera la enfermedad

La joven Angela Primachenko, de 27 años y embarazada de 34 semanas, ha dado a luz a su segunda hija mientras estaba en coma inducido tras contagiarse de coronavirus. Los hechos han ocurrido en Washington, EE UU, donde la pandemia se ha cobrado ya 26.000 vidas y ha contagiado a más de 609.000 personas (el mayor número de casos a nivel mundial).

Según relata la hermana de mujer a CNN, cuando Primachenko comenzó a empeorar a causa de la Covid-19 y fue ingresada en una unidad de cuidados intensivos, donde fue conectada a un respirador artificial. Cuando ya estaba en coma, los médicos decidieron tras una larga reunión inducirle el parto, para así dejar más espacio a los pulmones de la mujer.

Con el consentimiento del esposo de Primachenko, David, la pequeña Ava nació el pasado 1 de abril y fue ingresada en una unidad de cuidados neonatales. Mientras, durante los siguientes cinco días, su madre seguía empeorando. Sin embargo, seis días después, "de forma milagrosa", comenzó a mejorar. Primachenko salió de la UCI entre aplausos de los sanitarios, tal y como se observa en un vídeo que ella mismo ha compartido en sus redes sociales.

La reciente mamá ha recibido el alta y continúa recuperándose de la enfermedad en su casa, junto a su marido y su hija mayor de 11 meses.

Ahora tiene que guardar cuarentena y seguir esperando a conocer a su hija menor, a la que todavía no ha podido abrazar por seguridad. Primachenko no puede conocerla hasta que dé negativo por coronavirus. "Solo quiero sostenerla, abrazarla y amarla y ponerme al día en las primeras semanas que me la perdí", manifestó Primachenko a KPTV, afiliada de CNN.