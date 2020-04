Apoyo masivo contra el delito de odio a quienes trabajan en primera línea: "No olvides que para nosotros eres un orgullo"

Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo a los trabajadores que arriesgan su vida día a día para seguir trabajando y poder garantizar a la población de los servicios más básicos, tras las amenazas y el acoso recibido por parte de sus vecinos.

Sanitarios, trabajadores de supermercados, barrenderos... Son las personas que están al frente todos los días, exponiéndose al coronavirus para salvar vidas, mantener el abastecimiento de los pueblos y ciudades y, en definitiva, arriesgar su propia salud por el beneficio de los demás.

Muchos vecinos de estos profesionales han carecido de solidaridad y empatía, llegando incluso a dejar mensajes anónimos en las puertas de su domicilio, exigiéndole que no vuelva a su casa o que se mude. Los mensajes, cargados de desdén y desagradecimiento, piden a su vecino -al que luego salen a aplaudir a las 20.00 horas de la tarde- que abandone su propia casa, por "miedo" a que el vecindario pueda ser contagiado "por su culpa".

Ante estos mensajes, miles de personas han querido mostrar su desaprobación y dar apoyo a quienes estos días, ya complicados de por sí, se le están haciendo más dolorosos por los acosos recibidos por parte de sus vecinos. "No teman, ya se han contagiado... de indecencia", dice un usuario en Twitter.

Avergonzado, así me siento después de leer en varios diarios el acoso que están sufriendo algunas personas (sanitarios y personal de supermercados) por parte de sus vecinos temerosos de contagiarse. No teman, ya se han contagiado, de indecencia. Qué pena 😠 — cesardeandradeseoane (@cesardeandrade4) April 13, 2020

En mi ciudad ha pasado. Lamentablemente maleducados e hipócritas hay en todos lados. Por suerte las buenas personas son mayoría y a ese médico le han dedicado una pancarta gigante a la entrada de su casa, donde pone 'aquí vive un héroe'. — 🎵Vir🎵 (@VirginiaPerMo) April 13, 2020

En los mensajes confiesan sentirse indignados y "avergonzados" ante estas actitudes. "Mientras el médico es capaz de dar lo mejor de sí mismo, su vecino da lo peor", lamenta otro usuario en redes.

Bueno yo no entiendo mucho , pero podemos hacer la prueba .

Que se quede en su casa el y todos los médicos y personal sanitario 15 días a ver que pasa .

Aquí el ejemplo claro del ser humano , mientras el médico es capaz de dar lo mejor de sí mismo , su vecino da lo peor . — Juan Miguel de Rois (@juanmiguelrois) April 15, 2020

No me lo puedo creer! Increíble.

Una persona que sale a trabajar por combatir la pandemia que estamos sufriendo y sus vecinos le dicen esto.

Deleznable.

Todo mi apoyo al médico de @CruzRojaEsp que ha sufrido ese acoso. https://t.co/UcuAftfkeq — David Díez Nieto (@David10Nieto) April 11, 2020

"No existe peor enfermedad que no tener corazón"

Otros vecinos han querido mostrar su rechazo a este tipo de mensajes y lanzar mensajes de apoyo a los vecinos que siguen trabajando en hospitales y supermercados. "No olvides que para nosotros eres un orgullo, que la mitad de nosotros no tendríamos el valor de hacer lo que tú haces cada día, mientras los demás nos quedamos en casita", dicen en la nota, en la que también han querido lanzar un mensaje a quienes "repudian la convivencia": "No existe peor enfermedad que no tener corazón".

Después de esas notas de vecinos odiosos los cuales les tendría que dar vergüenza solamente pedir que una persona que trabaja con el #COVID19

Esta nota, te deja respirar, pensando que hay muchísima gente que quiere que sigas ayudando #Covid_19#TodoSaldraBienpic.twitter.com/tHDB5tKqH8 — Alcalaíno (@joseti28) April 14, 2020

El Consejo General de Enfermería condena la "hostilidad"

El Consejo General de Enfermería ha condenado la "baja catadura moral" y "manifiesta insolidaridad" de aquellos vecinos que "hostigan" con carteles "amenazantes" a los profesionales sanitarios que luchan contra el Covid-19 para que abandonen su vivienda.

"No cabe mayor desprecio hacia los profesionales sanitarios que están arriesgando su vida y entregándola, incluso, por la salud de los demás. Los carteles y amenazas, el acoso hacia ellos por parte de vecinos insolidarios e ignorantes nos parecen comportamientos incívicos e inaceptables, que no estamos dispuestos a consentir", ha dicho el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya.

Finalmente, el organismo ha mandado un mensaje de "ánimo" a las víctimas de este "repugnante acoso" y ha recordado a los profesionales de Enfermería que su "impagable labor" por los ciudadanos está "fuera de toda duda y no quedará empañada por el comportamiento insolidario de una exigua minoría".

Delito de odio: Conductas "denunciables, perseguibles y reprobables"

La subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía Nacional, la comisaria principal Pilar Allúe, avisó este martes de que puede incurrir en un delito de odio quien envíe anónimos en los buzones en las casas del personal sanitario o les acose fuera del lugar del trabajo, como por ejemplo en el supermercado, por miedo a que contagien el coronavirus.

En la rueda de prensa diaria de los técnicos al frente del comité de crisis del coronavirus, Allúe valoró estas conductas como "denunciables, perseguibles y altamente reprobables por cualquier persona de bien".