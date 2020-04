Tras las quejas de Ivonne Reyes 'Supervivientes' rectifica, pero su hijo no acude al plató para verlo

Tras la gala de Supervivientes del pasado domingo, donde estuvieron como colaboradores en plató los concursantes expulsadosVicky Larraz y Alejandro Reyes, la madre de este último, Ivonne Reyes, se quejó del poco protagonismo que se les había dado, algo que el concurso arregló en la gala del martes.

"Después de haber vivido la edición más extrema, de llevárselos antes de tiempo, de aguantar en Honduras más de lo debido", podrían haber "tenido el detalle de darles la bienvenida como se merecían", reprochaba la presentadora en su redes sociales.

Así que en la gala siguiente, con Larraz y Cristian Suescun como invitados en plató, el presentador de los martes, Carlos Sobera, no dudó en enmendar la carencia.

Nada más comenzar la gala, Sobera decía: "Lo que quiero es determe un momento para dar una especial bienvenida a dos personas, que son Vicky Larraz y Cristian Suescun, los dos, al igual que Alejandro Reyes, los pobres han tenido que estar de cuarentena al volver de Honduras", aseguraba.

"Como un buen superviviente se merece, el jueves con Jorge en la gala tendréis vuestra entrada de honor en plató", añadía Sobera.

Sin embargo, Alejandro Reyes no estaba allí para verlo, puesto que no se encontraba en el plató, una ausencia cuyas causas no han trascendido, así como si estará el jueves para recibir esa "entrada de honor".

Cabe destacar que todas las rutinas de Supervivientes se han visto alteradas a causa del estado de alarma impuesto en España, así como de las restricciones a los vuelos internacionales que se dan en todo el mundo. Por ese motivo estos tres concursantes expulsados no pudieron volver a España tras ser eliminados del concurso y hubieron de esperar a un vuelo de repatriación del Gobierno español, junto con otros compatriotas que querían salir de Honduras.