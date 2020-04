Paul McCartney: "Los chinos necesitan ser más limpios, es un poco medieval eso de comer murciélagos"

Paul McCartney ha dado su opinión de la pandemia que sufre medio mundo tras la propagación del coronavirus.

El músico, a pesar de que no está probado con certeza el origen del virus, echó la culpa a los mercados chinos de comida, que, según él, son "mercados medievales".

"Realmente, espero que esto signifique que el gobierno chino diga 'ok, realmente tenemos que ser superhigiénicos por aquí'. Digámoslo claro, es un poco medieval eso de comer murciélagos", aseguró el exBeatle en una entrevista con Howard Stern en la radio Sirius XM que reproduce la prensa americana.

Por eso, el músico invitó a otros artistas a que se sumaran al proyecto para que esos mercados sean cerrados. "No es una idea estúpida, es una muy buena idea. No sería tan malo si esto fuera lo único de lo que se puede culpar a esos mercados. Pero parece que el SARS, la gripe aviar y todo tipo de enfermedades también provinieron de ahí", dijo.

"Si esto no hace que cambien, no sé qué lo hará"

Además, consideró que "no tenía por qué morir toda esta gente. ¿Y por qué? Por todas sus prácticas medievales. Simplemente necesitan ser más limpios. Esto debería hacer que lo sean a partir de ahora. Si esto no hace que cambien, no sé qué lo hará".

En ese sentido, dio una respuesta a los que pueden no pensar como él. "Seguramente dirán que la gente hace esto desde tiempos inmemoriales y que es la manera en la que hacen las cosas. Pero también la esclavitud se practicó durante siglos. Llega un punto en el que hay que cambiar las cosas", sostuvo.