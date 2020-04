Mila Ximénez se derrumba en directo y llora por el miedo a que le pase "algo": "Estoy muy perdida"

Mila Ximénez se ha roto. Y lo ha hecho en directo. Durante una conexión en directo desde su casa, en la que está confinada desde hace un mes por la pandemia del coronavirus, la colaboradora de Sálvame ha desvelado sus miedos y lo mal que lo está pasando.

"Estoy bajita, estoy conviviendo con un alien, no pensé que me iba a derrumbar, pero he visto a Kiko y se me ha ido al fortaleza", desveló la periodista tras recibir unas cariñosas palabras de su compañero Kiko Hernández.

Indagando en lo que le pasa, ella confesó que se está metiendo "en un bucle de tristeza". "No está siendo fácil, para mí el confinamiento está siendo complicado", dijo.

Además, desveló que el herpes zóster que padece no ayuda en nada. "Estoy soportando un dolor tremendo con el herpes que no se va. Empiezo a tomar analgésicos y me olvido del mundo. Es un alien que me está arrancando las muelas". Tampoco que este miércoles sea el cumpleaños de su hija Alba.

Por todo, la colaboradora dijo tener miedo. "Estoy muy perdida. No me atrevo ni a cruzar a la calle. Tengo miedo a que me pase algo", confesó.