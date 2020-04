El Guardia Civil Jorge Pérez, salvado de la nominación en 'Supervivientes': "Esta aventura te cambia la vida"

Esta semana Fani, no se salvó de las nominaciones en Supervivientes: Tierra de nadie. Tras lograrlo hasta en cinco ocasiones, la exconcursante de La isla de las tentaciones se jugará la expulsión del programa junto a Yiya, Elena y Hugo Sierra.

Los espectadores del concurso de Mediaset decidieron este martes que el Guardia Civil Jorge Pérez fuera el superviviente que debía de salir del grupo de nominados y permanecer, una semana más, en el reality.

La primera en recibir el baño de barro y, por tanto, la nominación, fue Elena. La siguiente fue Fani: "A esto no estabas acostumbrada...", le dijo Lara Álvarez a la pareja de Christofer.

La siguió Yiya, que recibió un cubo de barro de manos de José Antonio Avilés. Solo quedaban Hugo Sierra y Pérez por saber quién se salvaría: "Dos pesos pesados de este concurso", afirmó Álvarez.

Finalmente fue el Guardia Civil el que recibió el baño de agua y la salvación. "Te damos la oportunidad de decir algo", comentó Carlos Sobera desde el plató del programa en Madrid.

"No me salen las palabras, muchas gracias a todas las personas que me han apoyado y me brindan la oportunidad de seguir en esta aventura que te cambia la vida. De verdad que hay que estar aquí para sentirlo", señaló el cántabro.

Que también tuvo palabras de agradecimiento a sus compañeros de la Guardia Civil por su labor contra el coronavirus: "Muchas gracias a todos ellos por todo el trabajo tan excepcional que están haciendo".