Sindicatos dicen que la 'deshibernación' de la actividad económica ha sido "parcial" y "a medio gas"

Desde CCOO PV han indicado que las medidas básicas de seguridad y de higiene, la distancia interpersonal, el lavado de manos o la disposición de mascarillas y guantes se han cumplido en líneas generales.

"Pero no es anecdótica la falta de materiales en muchas empresas, además de que en algunos sectores no se dispone de los correspondientes equipos de protección individual o no se han establecido medidas de contención o de carácter organizativo, por lo que hay mucho margen de mejora", ha señalado el sindicato.

Ha observado "una gran diferencia" entre las empresas con representación sindical, "que están cumpliendo muy mayoritariamente los protocolos, y las pequeñas, que tienen menos posibilidades de resistencia ante las exigencias patronales".

En el ámbito de la industria, según CCOO PV la parada acordada hasta el día 27 de abril de Ford ha tenido incidencia en la importante industria auxiliar. "Funcionamiento -ha agregado la central sindical- a medio gas de empresas de telecomunicaciones, canalizaciones, elevación, talleres de mantenimiento, el calzado y su industria auxiliar".

Además, advierte de que otras empresas irán recuperando el pulso a tenor del comportamiento que adopten otros sectores como el cerámico, cuya activación ha sido parcial.

En el sector de artes gráficas, papel y fotografía, así como en el ferroviario, la actividad se está llevando a cabo con respeto de las medidas preventivas. Sin embargo, en el transporte de viajeros, "las medidas en los autobuses siguen siendo parciales e insuficientes" ya que "cada empresa mantiene criterios y medidas distintas, y el sindicato sigue reclamando la instalación de mamparas para proteger a los conductores".

En el caso de los centros dependientes de las administraciones locales, CCOO PV denuncia que se están adoptando las decisiones sin la preceptiva consulta y participación de los comités de seguridad y salud. "El Protocolo de actuación publicado hoy por el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT) se queda corto, porque prácticamente está enfocado a las decisiones de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales y de las empresas, dando una importancia secundaria a la participación de los trabajadores en la adopción de las medidas preventivas", ha lamentado el secretario general de CCOO PV, Arturo León.

El sindicato ha insistido en la necesidad de extremar las medidas de prevención y protección de los trabajadores y en que aquellas empresas que no puedan garantizar la seguridad deben permanecer cerradas.

"NO HA HABIDO TAL INCORPORACIÓN", DICE UGT

Desde UGT PV, el secretario de la Federación de Industria, Construcción y Agro (UGT-FICA PV), Daniel Argente, ha explicado a Europa Press que "no ha habido tal incorporación" a los puestos de trabajo ya que una gran parte no habían parado al haber seguido trabajando para servicios esenciales.

Es el caso de la industria alimentaria, agroalimentaria y de energía, y también el de subsectores de la industria química como el de farmacia. En plástico y artes gráficas, además de dar apoyo a esos servicios esenciales, otra parte trabaja "bajo mínimos" al estar las empresas afectadas por expedientes de regulación de empleo.

Como CCOO, ha indicado que en la industria auxiliar del sector automovilístico está parada a la espera de que Ford reanude su producción, las ITV están parados y en el caso de los talleres, muchos han firmado EREs y otros trabajan para dar cobertura a vehículos de servicios esenciales.

En cuanto a la construcción, Argente ha explicado que dado que no se permite la reanudación de obras cerradas o en las que haya contacto con personas, solo se ha retomado la construcción de obra nueva y el impacto "tampoco ha sido mucho".

Las cementeras, ha agregado, seguían activas para la quema de residuos sanitarios, y en el caso de la industria azulejera sí se ha puesto en marcha de nuevo pero al 50%, dado que el otro 50% ubicado en l'Alcora (Castellón) está cerrado hasta el martes próximo por vacaciones locales.

"Realmente no ha habido mucha incorporación", ha resumido, advirtiendo de que la actividad en estos sectores va "a ralentí" y ha sufrido, además de por la pandemia, porque la economía de consumo se ha parado a nivel interno y externo, con lo que sigue la "hibernación" obligada por el propio mercado.

A su juicio, la salud es lo primero porque sin ella "la economía no importa", pero en el futuro va a haber que trabajar para remontar en el plano económico "de la mano del resto del mundo" en un contexto tan globalizado como el actual. "Tenemos que salir todos juntos, siempre habrá velocidades distintas en la economía, pero tenemos que ir de la mano", ha zanjado.