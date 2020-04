Coronavirus.- El Centre del Carme trasllada el seu 'Laboratori Ecopoètic' a les xarxes socials

Després de diverses sessions celebrades en el Centre del Carme i que van ser interrompudes per la Covid-19, el taller, en el qual participen principalment persones majors, continua ara el seu projecte des de l'àmbit virtual com a fórmula per a combatre la solitud i l'aïllament que afecta especialment aquestes persones, considerades grup de risc.

Els tallers estan organitzats per Polyforum València i el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i coordinats per David Transhumante, director del Festival Vociferio.

En les seues sessions un equip transdisciplinar de poetes, periodistes, historiadors i integradors socials busquen generar un corpus poètic entorn de diversos temes com la sostenibilitat, l'especulació urbanística, la volta al món rural o el feminisme.

Així, en els pròxims dies les xarxes socials del Centre del Carme oferiran diversos recitals poètics a càrrec de les persones integrants d'aquests tallers presentant els primers resultats del seu treball.

El director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, ha manifestat que "aquestes accions permeten visibilitzar un sector de la població especialment vulnerable en aquests moments". "El nostre programa de mediació cultural busca diverses formes d'aproximació a l'art i a la cultura creant espais per a la paraula, per al diàleg, com fórmules d'integració social i de participació ciutadana", afig.

'EL BERENAR'

La proposta virtual del 'Laboratori Ecopoètic' se suma a la iniciativa de 'El berenar', dirigida també a persones majors, i coordinada per la mediadora Alba Cacheda que ha continuat desenvolupant-se a través d'entrevistes telefòniques, compartint afectes, escolta i cures en una situació que afecta directament aquest grup de persones.