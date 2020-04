Mascarillas tech: así es el 'complemento' con luces LED que te recuerda que mantengas las distancias

Está claro que el coronavirus y la reclusión en el hogar están sacando todo el ingenio que llevamos dentro. Un buen ejemplo son estas vistosas mascarillas al más puro estilo ‘techie’: con luces LED y con un claro mensaje de distanciamiento social.

La responsable de esta creativa manera de mantener alejada a la gente para no contagiarnos es Chelsea Klukas, gerente de Diseño de Producto en la famosa empresa de Realidad Virtual Oculus y conocida por sus experimentos de fusión de moda y tecnología.

El uso de mascarillas se ha expandido y puede que en el futuro sean algo más que una medida de precaución opcional. Si esto fuera así, los diseñadores de moda tienen una buena mina que explotar. Mientras tanto, esta geek del diseño ha sido pionera en deleitarnos con ‘la mascarilla más friki del mercado’.

Klukas está acostumbrada a trabajar con este tipo de diseños ya que, además de su puesto en Oculus, dirige su propia compañía llamada Lumen Couture, que fusiona la moda y la tecnología a través de accesorios como cinturones e incluso vestidos completos, infundidos con brillantes acentos LED. Así que el tema de las mascarillas parecía el ‘paso lógico’ para ella.

Mascarillas Lumen Couture de Chelsea Klukas Mascarillas Lumen Couture de Chelsea Klukas

¿De qué está compuesta esta brillante mascarilla?

El panel de LED que usa en este diseño Klukas es una “nueva tecnología” que la diseñadora también utiliza para algunas de sus otras creaciones -y que de hecho también tiene disponible para la venta para gente que quiera hacer este tipo de diseño en casa, tipo DIY-.

El patrón para la mascarilla lo ha cogido de otra diseñadora, Sugardale, que lo ha puesto disponible en Internet de forma gratuita. Con algunas modificaciones, ya que Klukas utiliza tiras elásticas y doble capa de tela: de algodón y otra más vaporosa o transparente, la cual es la que permite a los LED verse, aunque los que ella usa “son bastante brillantes por lo que funcionarían otros tejidos, siempre que tengan un poquito de transparencia”.

Entre la capa de de algodón y la de tela transparente -que será la frontal- introduce el panel LED por una apertura que ha dejado a propósito. Este es “delgado como el papel y resistente a la humedad”, explica Klukas.

Con 512 píxeles, la resolución no se acerca a la de tu teléfono móvil pero es más que suficiente para crear mensajes de desplazamiento, pixel art o incluso activar un ecualizador gráfico que responde en tiempo real a tu voz, mediante una aplicación móvil que se conecta y carga diseños al panel a través de Bluetooth.

La duración de la batería puede ser de unas cuatro horas, dependiendo de la complejidad del diseño que se muestre. Aunque Klukas reconoce en el vídeo explicativo que esta mascarilla es “más bien por diversión” y que “obviamente no es la forma más eficiente para respirar”. Recomienda no usarla durante largo tiempo, aunque asegura que ella respira bien ya que “el panel no lo cubre todo”.

La diseñadora las vende por 90 dólares, aunque advierte de que tienen “una gran demanda en este momento” y de que actualmente están agotadas, por lo que “podría pasar un tiempo antes de que te llegue”.