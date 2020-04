Fernández (PP) urge al Gobierno de PNV y PSE a gestionar sus críticas internas en privado y a centrarse en la ciudadanía

Fernández se ha pronunciado así en una rueda de prensa online para advertir de que "hoy figuras institucionales como el portavoz del Gobierno de todos los vascos y la consejera de Trabajo de todos los vascos han decidido representar a sus partidos y no a un Gobierno unido", por lo que ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" y al "realismo".

"La ciudadanía no entiende que los dos partidos integrantes del Gobierno vasco estén lanzándose reproches. Sobre todo teniendo en cuenta que el PNV es el socio de Pedro Sánchez en Madrid y que el PSE el socio de Iñigo Urkullu en Vitoria", ha matizado.

Según ha advertido, "el PNV es corresponsable de las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez y el PSE es corresponsable de las decisiones del Gobierno del PNV. Por tanto, unos y otros deben asumir su responsabilidad y trabajar por revertir la actual situación, una situación que no necesita propaganda política encaminada a eludir responsabilidades. Una situación que no necesita que el PNV descargue su responsabilidad en el PSOE y que el PSE descargue la suya en el PNV".

La presidenta de los populares vascos ha incidido en que "en Euskadi tenemos competencias de Industria o Sanidad, competencias residenciadas en el Gobierno vasco y, por tanto, exigimos al Gobierno vasco soluciones que tengan que ver con su gestión directa". "Quien gestiona 95 de cada 100 euros no puede escudarse en la mala gestión del Gobierno de España para escurrir el bulto", ha considerado.

REINCORPORACIÓN AL TRABAJO

Por otro lado, Fernández ha señalado que el Comité de Dirección del PP vasco ha analizado hoy la situación por la que atraviesa Euskadi, marcada por la reincorporación al trabajo de muchos profesionales que han comenzado a trabajar este martes tras la aplicación del Estado de alarma decretado por el Gobierno de España el pasado 30 de marzo.

En este sentido, ha apuntado que "ha sobrado improvisación, y urge una estrategia vasca que complemente las decisiones adoptadas a nivel nacional". "En la vuelta al trabajo que ha comenzado hoy en el País Vasco ha faltado información. Es evidente que ha habido improvisación y la improvisación nunca es buena compañera. Lo primero debe ser la seguridad y la certidumbre de las personas y esta semana lamentablemente no ha habido certidumbre", ha lamentado.

En este sentido, ha criticado la "desinformación" en torno a qué empresas y qué trabajadores podían trabajar. "Y no ha habido certidumbre porque ha habido insuficiencia de material sanitario y ausencia de medidas complementarias propuesta por el Gobierno vasco", ha agregado.

Ante la "improvisación" del Gobierno de España, ha afirmado echar en falta una actitud "proactiva" del Gobierno vasco, un Ejecutivo "demasiado pendiente de lo que se hace en Madrid y demasiado poco pendiente de ejercer el liderazgo en Euskadi". "El liderazgo se construye haciendo, no pidiendo que se haga, ha expuesto en referencia al lehendakari, Iñigo Urkullu.

DIPUTACIONES FORALES

Por otro lado, Fernández ha recordado que en los últimos 15 días los geriátricos de territorios como Gipuzkoa sumaron tres de cada cuatro fallecidos por Covid-19. "Preocupa la situación de las residencias de mayores porque las Diputaciones se han visto solas en lo sociosanitario y no han sido exigentes con el Gobierno vasco. Las instituciones forales no tienen experiencia de compra y los diputados generales deberían haberse plantado ante Osakidetza y el Gobierno vasco", ha añadido.

En palabras de la dirigente del PP, "no es de recibo que mientras el Gobierno vasco rechaza la ayuda de la UME, desaloje residencias como la que desalojó en Vitoria en busca de camas. Esa manera de actuar del Ejecutivo autonómico, como tantas otras, debería haber acarreado un toque de atención de las Diputaciones forales".

Por ello, ha pedido a las instituciones forales que se "planten" y que demanden soluciones al Gobierno vasco, "soluciones que no han llegado ni en forma de material ni en forma de recursos". "Hay que reforzar el perfil sanitario en las residencias de mayores y ese refuerzo pasa por que las instituciones forales, gobernadas por PNV y PSE, se planten y representen a los ciudadanos de los tres territorios", ha argumentado.

SALVAR EL TEJIDO PRODUCTIVO

Para el PP vasco, "tanto en Madrid como en Vitoria es importante que nos centremos en lo urgente, que es salvar vidas, prevenir contagios y frenar las consecuencias de una inminente crisis económica". "Antes de hablar de pactar la reconstrucción, yo prefiero frenar la destrucción. Tocan los pactos por el empleo, por las mascarillas, por los respiradores, por los test", ha precisado.

Según ha expuesto Fernández, en Euskadi "el PNV quiere circunscribir pactos a la aprobación de presupuestos y habla ya de adelantos electorales". No obstante, ha advertido de que "el Gobierno vasco debe plantear antes cuál es la estrategia vasca para salvar el tejido productivo". "No podemos ir a un nuevo proceso electoral que va a parar Euskadi durante 60 días sin un paquete de medidas dirigidas al tejido productivo", ha alertado.

Fernández ha censurado que estos días estamos viendo a "un lehendakari despistado que se encharca en debates soberanistas" y "no es momento". "Urge unir a la sociedad, no dividirla utilizando para ello símbolos de todos para promover el independentismo. Durante la fallida celebración del Aberri Eguna, la ciudadanía ya dio un toque de atención al partido de Gobierno en Euskadi. Los vascos hicieron caso omiso a PNV o Bildu porque la gente está en unir, no en dividir", ha advertido. "Eso es lo único que pedimos al Ejecutivo vasco, que una y que se centre en solventar problemas, no en crearlos", ha insistido.

DIPUTACIÓN PERMANENTE

Por otra parte, la líder de los populares vascos ha señalado que acudirán a la reunión de la Diputación permanente del Parlamento vasco del próximo viernes para ser "enormemente exigentes con las soluciones que hay que poner en marcha para afrontar esta situación sanitaria que tenemos y con la situación económica que tiene que ver con el empleo".

"Hay que reabrir la actividad en el Parlamento vasco. Creo que los contrapoderes que hay en la democracia son necesarios, especialmente cuando tenemos situaciones de crisis y de dificultad, y creo que en esa sesión de la Diputación Permanente ya va a haber primeros ejemplos de cómo piensa la mayoría que ahora mismo representan PNV y PSE-EE", ha manifestado.

Según ha resaltado, "tenemos un Gobierno Vasco que tiene plenas funciones, mientras tenemos un Parlamento que tiene limitada su función". "La situación requiere que el Parlamento se puede abrir al control y a la propuesta de todos los grupos políticos", ha aseverado.