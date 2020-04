Coronavirus.- Juan Cotino ja descansa en el cementeri de Xirivella

Cotino, qui va morir per Covid-19 després d'estar quasi un mes ingressat en la UCI en l'Hospital de Manises, ha sigut enterrat aquest matí en el cementeri de Xirivella, en la més absoluta intimitat.

El polític valencià va ingressar el 17 de març en l'Hospital de Manises després de trobar-se indisposat i un primer test del coronavirus va llançar un resultat negatiu. No obstant açò, se li va efectuar una segona prova que va donar positiva en Covid-19. Davant el seu delicat estat de salut, va ser traslladat a la Unitat de Vigilància intensiva (UCI), on va morir.

Es dona la circumstància que Cotino va estar del 9 al 12 de març a Madrid per a acudir al juí en el qual se li jutjava per presumptes irregularitats en la contractació de pantalles per a la visita del papa Benet XVI a València l'any 2006, dins del conegut com cas Gürtel.

Va declarar el 12 de març -que seria l'última sessió en ajornar-se hores després el juí per la pandèmia- i després de concloure la compareixença el president del tribunal, li va recordar que quedava exempt d'assistir a les següents sessions fins a l'últim dia, moment en què podria utilitzar el torn d'última paraula. "Doncs si el coronavirus ens deixa, ací estarem", es va acomiadar Cotino.