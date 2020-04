Coronavirus.- Un total de 295 usuaris de residències han mort des de l'inici de la pandèmia a la Comunitat Valenciana

Les últimes 24 hores deixen la xifra de 153 nous casos de coronavirus a la Comunitat Valenciana, 31 defuncions (d'ells, 19 usuaris de residències) i 266 altes des de l'última actualització d'aquest dilluns, amb el que 3.069 pacients s'han curat des de l'inici de la pandèmia. El nombre total de contagiats s'eleva a 9.213 (1.492 d'ells sanitaris), el de morts a 907 i queden ingressades 1.412 persones, 16 menys que ahir.

A data d'aquest dimarts, es manté el nombre de 98 centres de majors amb casos positius a la Comunitat Valenciana i, en les últimes 24 hores, hi ha 16 nous residents afectats amb la Covid-19 i nou treballadors. Sota vigilància activa sanitària hi ha 23 centres en tota la Comunitat Valenciana: quatre a Castelló, sis a Alacant i 13 en la província de València.

D'aquestes 23 residències intervingudes per departaments de salut, en la província de Castelló hi ha una en el de Vinarós; una altra en l'àrea del General i una altra en La Plana -hi ha una pertany a Sagunt encara que està situada en municipi castellonenc-.

A València, hi ha dos en el departament de Sagunt; dos en el Clínic; quatre en La Fe; cinc a Requena i una en el General de València. Finalment, a Alacant, hi ha a Alcoi dos; una en la Marina Baixa; una a Sant Joan; una a Elda i una en el General d'Alacant.

Preguntada per la residència intervinguda en el departament de la Marina Baixa, la de Callosa d'en Sarrià i per si hi ha falta de recursos, Barceló ha recalcat que s'ha distribuït el material a totes elles, però ha incidit que si hi ha algun centre que no dispose d'ell, ha de dirigir-se al departament de salut o bé aquest departament contacta amb la instal·lació ja que es fa una supervisió a través de la Unitat d'Hospitalització Domiciliària (UHD), especialment les que estan sota control sanitari.

"Se'ls ha facultat tot el material necessari, inclòs els Equips de Protecció Individual (EPI)", ha insistit la consellera, gràcies als nou avions noliejats per la Generalitat amb material sanitari.

Quant a la zona de Requena, la major de la Comunitat Valenciana en xifra de residències intervingudes sanitàriament, amb cinc instal·lacions i preguntada per si va a haver-hi reagrupació de casos positius, Barceló ha assenyalat que es valora individualment cada resident "i es pren la decisió sobre quin recurs és el més adequat, tenint en consideració que hi ha residències que no tenen Covid-19 o amb un sol cas, però es duu a terme sota supervisió del departament l'aïllament que arreplega el protocol".

En tot cas, ha afirmat que potser que no s'estiga fent ús del centre de dia habilitat pel consistori perquè la UHD és la que valora els casos, la situació de cada persona i les "milers de circumstàncies", per exemple, perquè farà pacients que ingressen en hospitals o al resident se li fa un seguiment clínic i es determina el millor recurs. Així mateix, ha ressaltat que Requena és un àrea amb és una població longeva, fins i tot centenària, i que la Covid-19 afecta més quan hi ha patologies prèvies.

DADES AL MINISTERI

D'altra banda, Barceló ha explicat que el Ministeri de Sanitat va sol·licitar recentment a les comunitats autònomes informació per a complementar la situació sobre les residències, a través de dos corts setmanals, els dimarts i divendres.

En aquest sentit, ha indicat que es va començar a tramitar aquest formulari divendres passat i ha posat l'accent que es demana informació des del 24 de març i no des de la data en la qual la Conselleria va començar a realitzar la intervenció sanitària en els centres. Així, ha concretat al Ministeri que en aquest període no han intervingut en cap d'elles per gestió de cadàvers.