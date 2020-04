Coronavirus.-PP afirma que el próximo pleno es "otra oportunidad perdida para aprobar medidas ante la crisis"

En un comunicado, el portavoz del PP, Beltrán Pérez, indica que de los 28 puntos del orden del día, "21 son reconocimientos de crédito antiguos por dos millones, lo que evidencia la incapacidad para reorganizar recursos ante los efectos de la pandemia". Considera que es un segundo pleno consecutivo "sin medidas contra el Covid-19 que retrasará las medidas urgentes que Sevilla necesita para su reactivación económica, el rescate social y la protección de la población ante los meses más duros que va a vivir la ciudad en décadas".

Explica que el Pleno abordará "deudas atrasadas de las fiestas del 2018, atrasos en velás, gastos de distritos o la creación de un nuevo cargo directivo". "Un orden del día como si la crisis no existiera", señala Pérez que critica la "intransigencia" del alcalde al "convertir este pleno en extraordinario para no aceptar preguntas de la oposición ni se puedan elevar propuestas a pleno".

"Con la grave situación actual, resulta insostenible no proponer al Pleno la aprobación de medidas que mitiguen tales consecuencias", insiste, entendiendo que el alcalde "no tiene estrategia para la reactivación, va a remolque del PP y anuncia medidas que no llegan y cantidades del presupuesto que ya existían". "No es momento del marketing sino del compromiso", sentencia.

Ha asegurado que "el PP ya alertó de esto en el pleno del día 3 de abril, pero el alcalde ha preferido mantener la misma actitud dejando pasar los días sin establecer una estrategia seria para ayudar a los sectores más afectados, a pesar de continuos anuncios de inversiones y de medidas que no se materializan, y que parece que llegan precipitadamente tras las propuestas del Grupo Popular".

Pérez ha hecho un análisis de los asuntos que serán sometidos a aprobación en el pleno del jueves y ha declarado que "no es lógico en la situación actual el gobierno se dediquea a utilizar los recursos municipales para pagar deudas que ha contraído, acordar un nuevo préstamo o crear nuevos puestos directivos, en lugar de a planificar y reasignar los recursos municipales, tanto el presupuesto como la plantilla, para sacar a Sevilla adelante y rescatar a los sectores más afectados, que están clamando al Ayuntamiento ayudas, tanto para personas que no tienen cubiertas sus necesidades más primarias, como para sectores económicos paralizados que tardarán en reponerse y en crear empleo".

EMVISESA, MÁS PERSONAL DE BIBLIOTECAS Y EL DIRECTOR DEL LOPE

Así, menciona que hay modificaciones del presupuesto por casi un millón de euros para "ejecutar sentencias que debían estar ya resueltas" y 325.403,81 euros para "una supuesta inversión en el Parque de la Cartuja para obras atrasadas". También, una modificación de la plantilla para crear cinco puestos de auxiliar de biblioteca o la creación de un "nuevo puesto" de director del Teatro Lope de Vega, "hasta hace poco ocupado por un funcionario, pero que ahora se va a contratar a un externo". "Ese expediente concluye que no se va a incrementar el número total de directivos de la corporación, pero no se explica a qué puesto se va a renunciar en compensación", añade.

Asimismo, hace referencia a que se abordarán reconocimientos de crédito para "pagar deudas que debían estar pagadas 1,99 millones en total para abonar servicios de correos de 2019, ITV de 2019 de vehículos municipales; más de 243.000 euros de gastos de telefonía realizados sin contrato, luz y agua de 2019; facturas de mantenimiento de fuentes y de alumbrado público o de gastos de Fiestas Mayores para la Feria o Semana Santa.

"Espadas no cumple ni un solo mes el plazo legal de 30 días para pagar a proveedores. No en plena crisis social y económica, aprovechando la coyuntura para que estos asuntos pasen desapercibidos. Todo ello demuestra una manera de gestión deficiente que se arrastraba en época de normalidad, una práctica censurable al ser generalizada", explica Pérez.

Por último, hace referencia a que el pleno analizará una propuesta de "otro" préstamo hipotecario de Emvisesa por 4,62 millones de euros y el cambio de fecha de festivo del 29 de abril al 23 de septiembre.