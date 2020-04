Las floristerías reclaman ayudas al perder todo el producto que es perecedero

En la Comunidad Autónoma hay alrededor de cien floristerías de las cuales unas 60 se localizan en la ciudad de Zaragoza y, en su mayoría, forman parte de la Asociación de Empresarios Floristas de Aragón, que preside Rubén Cebollero, propietario de una tienda en el distrito de Las Fuentes.

"No hay ayudas a los autónomos y los ERTE no los cobran los empleados. Yo lo he solicitado, pero no ha llegado nada y hasta mayo parece que no vendrá. Necesitaremos ayudas y durante bastante tiempo y, además de créditos ICO, no pagar impuestos si no se factura nada".

Rubén Cebollero ha contado que todas las floristerías están cerradas desde el decreto del estado de alarma y solo hay venta por Interflora, pero no todas las tiendas quieren sumarse dado el riesgo que supone de contagio del coronavirus, por lo que muchas han optado por regalar las existencias antes de que "se echaran a perder" y tener que tirarlas.

"Se ha intentado llevar las flores a los hospitales y regalarlas a los sanitarios, pero era el peor momento. Tampoco se han podido trasladar al cementerio y se ha perdido toda la flor cortada y también las plantas", ha lamentado.

Cebollero ha considerado que es prematuro hacer un cálculo de las pérdidas, pero ha asegurado que, en su comercio, ha tenido que "tirar" alrededor de 4.000 euros en flores y plantas, y ha estimado que "más o menos será parecido en todas las floristerías".

DÍA DE LA MADRE

Estos días las floristerías adheridas a Interflora han hecho alguna venta. "No ha llegado ni a una diaria, pero algún ramo se ha hecho para alguna casa. El cliente no es exigentes, se acomoda a lo que hay porque tampoco se puede importar. Les llevamos el ramo, llamamos la timbre y lo bajan a buscar al portal, no puede haber contacto y, además, vamos con las medidas de seguridad muy estrictas de mascarilla y guantes".

En declaraciones a Europa Press, Rubén Cebollero ha aventurado que el futuro es "incierto" para el sector al estar los establecimientos cerrados durante más de un mes y porque en muchos casos se trata de un negocio que emplea a toda la familia, por lo que "el golpe ha sido muy duro".

Cuando concluya el estado de alarma intentarán convocar una reunión para hacer balance. "Más de una floristería cerrará para siempre", ha dicho para señalar que al no ser un servicio esencial todavía no están autorizados a abrir las tiendas y "no hay expectativas de que lo autoricen".

Cebollero ha indicado que el Día de la Madre es, después de la festividad de Todos los Santos, la fecha de mayor venta. Además de las rosas y las plantas solían hacer arreglos florales más elaborados porque el cliente "no mira el dinero para regalar a su madre". Las ventas de ese día "permitían tener un colchón de unos dos meses, pero ahora el daño es grande".

Para el 3 de mayo -Día de la Madre de este año- se desconoce si seguirán si abrir y tampoco se sabe si los proveedores tendrán flores, y con el cierre de las fronteras se tarda mucho más en conseguir el producto, que además de origen nacional, también procede de Holanda y Colombia.

Las ventas que se hagan serán por Internet y a quien quiera regalar flores a su madre ha recomendado acceder a la página web de la floristería para ver si dispone del servicio de Interflora.