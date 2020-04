El col·lectiu La Figuera de Benimaclet impulsa una ràdio per a xiquets durant l'aïllament per la Covid-19

L'entitat ha destacat, en un comunicat, que el passat 26 de març es va emetre el primer programa en directe de Ràdio La Figuera i ha indicat que amb aquesta iniciativa es pretén "oferir alternatives a les propostes actuals centrades en l'ocupació del temps lliure dels xiquets i xiquetes".

La Figuera és un projecte que va començar al setembre en el barri de Benimaclet "amb l'objectiu d'obrir espais lliures amb els més xicotets", ha agregat el col·lectiu, que ha assenyalat que busca "oferir la possibilitat i l'espai per a generar una comunitat on les xiquetes i els xiquets puguen autogestionar-se i descobrir lliurement mitjançant el joc i l'art".

L'entitat ha ressaltat que en aquest temps de confinament ha decidit actualitzar la seua proposta "en format radiofònic" per a posar "espais de comunicació lliure" a la disposició dels xiquets de les cases.

"No deixem de veure propostes per a entretindre els xiquets i volíem fer alguna cosa perquè passen de rebre continguts a crear-los per si mateixos", ha exposat Alba Oller, una de les creadores del projecte. Així mateix, ha assenyalat que d'aquesta manera també s'ha "pogut obrir la participació a altres famílies" i ha assegurat que "la rebuda ha sigut molt bona".

La Figuera ha detallat que el programa de ràdio que ha impulsat es basa en la idea que "no és necessari generar continguts pròpiament infantils", per la qual cosa fuig de la visió "que les persones xicotetes i les adultes necessiten coses radicalment diferents o especialment adaptades". En conseqüència, la iniciativa proposa "un temps en el qual totes les persones de la família poden gaudir" alhora.

"Volem tornar a eixos moments en els quals una comunitat en la distància comparteix un moment i les famílies esperen juntes al fet que comence el programa. Estan sent moments de trobada molt bonics", ha manifestat Alba Oller.

Durant l'hora que aproximadament dura aquest nou programa de ràdio es poden escoltar "entrevistes a persones que participen en projectes artístics, organitzacions veïnals i veïnes de la ciutat amb propostes", així com "un conte que cada dia conta una persona xicoteta i envia a la ràdio i minuts musicals en clau de punk-rock amb temes que li interessen a xiquets i xiquetes".

A més, es fa una connexió en directe amb una família on els xiquets proposen el tema del que els agradaria parlar -dinosaures, contes o personatges infantils, entre d'altres-; un repte setmanal, la recomanació d'un llibre per part de la llibreria La Repartidora i s'escolta la secció 'El consell de sàvies'.

La Figuera ha comentat que "aquesta última secció vol ser una contrapartida a les contínues propostes actuals en les quals trobem consells per a passar el temps a casa amb xiquets i xiquetes, oferint rutines, consell psicològic i manualitats per a omplir el temps" de confinament.

El col·lectiu ha assenyalat que vol "donar-li la volta" a açò "per a saber com passar la quarantena amb la teua família sent tu el xiquet o xiqueta" i ha apuntat que "cada dia una persona dona un consell per a sobreviure tancats amb pares i mares".

TOTS ELS DIJOUS

El programa es pot escoltar en directe tots els dijous a les 18.00 hores a través de la pàgina web de La Figuera -