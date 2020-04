Coronavirus.- Patti Smith, Pixies i portades històriques protagonitzen trobades de #ElArteseTocaenCasa de Rambleta

Així, noves trobades online "deixaran vesprades de converses relaxades amb artistes i agents culturals que descobriran el relat artístic transversal que s'amaga darrere d'un vinil", informa el centre cultural en un comunicat.

Les tres sessions seran conduïdes pel comissari del cicle, el periodista Rafa Cervera, a les 19.00 hores en les xarxes socials de Rambleta, en les quals participaran experts en la matèria i totes aquelles persones que vullguen fer-ho des de les seues cases.

El pròxim 16 d'abril, #ElArteseTocaenCasa torna a citar-se virtualment per a conversar sobre tot un clàssic del rock: 'Horses', de Patti Smith.

Un àlbum que es va avançar al punk i que a més va obrir les portes per a un nou rol femení en la música popular, tant pel seu contingut musical com per la revolucionària fotografia, obra de Mapplethorpe, que presidia la seua portada. La trobada comptarà amb la periodista i escriptora Susana Monteagudo, per a parlar de la importància i influència de 'Horses'.

D'altra banda, el 14 de maig, la cita girarà entorn de 'Doolittle', l'àlbum que l'any 1989 va donar a conéixer als Pixies i va inspirar a músics com Kurt Cobain i la generació del grunge.

En aquesta ocasió, la trobada comptarà amb el director de l'edició espanyola de la revista GQ, Daniel Borrás, per a conversar sobre aquest àlbum, considerat tot un clàssic del rock modern, amb èxits com 'Monkeys Gone To Heaven' i 'Here Comes My Man'.

Així mateix, el 21 de maig s'oferirà una xarrada sobre la relació entre l'art contemporani i les portades de discos històrics gravats per The Beatles, Beach Boys, David Bowie, Can, Santana...

El surrealisme, el pop art i altres corrents artístics que van canviar l'art i la seua connexió amb el rock, en una època en la qual el vinil demanava portades que captivaren a l'aficionat.

Per a açò, la trobada comptarà amb Pilar Rubí, comissària d'exposicions, historiadora de l'art i mitat del projecte musical i artístic Revinientes.

En aquest alt en el temps, a causa de la crisi sanitària de la Covid-19, el projecte #MomentosAlhambraEnCasa, en el qual s'emmarca aquesta iniciativa, ens proposa des de les nostres cases un recorregut guiat pel context històric, artístic i sociològic del vinil; descobrir els seus matisos i el relat artístic que contenen les seues portades.