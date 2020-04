Mendia dice que la ciudadanía no perdonará "el griterío" ni a quien "levanta muros con críticas injustas"

20M EP

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha advertido de que la ciudadanía "no perdonará el griterío" a quienes "se empeñan en poner palos en las ruedas", ni a quienes hacen "cuentas, en secreto, sobre la rentabilidad política y su interés particular y se atrevan a levantar muros con críticas injustas". Además, ha garantizado que los socialistas "no tolerarán que nadie quede abandonado a su suerte, ni en la enfermedad, ni cuando toque recuperar el pulso de la economía".