Unos 15.000 PCR y 600 tests rápidos, el 25% positivos, realizados en Aragón desde el inicio de la pandemia

Ha señalado que las pruebas deben hacerse a personas, preferiblemente, sintomáticas, y en otro caso "el valor que puedan dar es más que relativo", haciendo notar que el resultado puede diferir según la destreza del profesional y el momento en que se realiza, de ahí que deban realizarse siguiendo los protocolos.

"Si estoy enfermo porque moqueo, toso y tengo un pico de fiebre, no me hace falta hacerme una prueba: me tengo que aislar, y si luego una prueba lo confirma, bienvenida sea", pero "las medidas no están ligadas, necesariamente, a un diagnóstico de laboratorio", ha aclarado.

El director general de Salud Pública ha expuesto que las pruebas diagnósticas están indicadas si ayudan a valorar mejor lo que le ocurre a una persona, para tomar decisiones sobre una comunidad, como en el caso de las residencias de mayores, y "cuando una prueba nos permite conocer mejor una situación" global y realizar una valoración epidemiológica.

Francisco Javier Falo ha dejado claro que ningún test rápido puede dar un resultado fiable antes de que pasen varios días porque miden los anticuerpos, la respuesta del cuerpo humano a la presencia del coronavirus, que no es inmediata. Ha puesto de relieve que "hay muchas zonas de grises y hay que esperar que evolucione la enfermedad" para que las pruebas se puedan utilizar mejor porque "puede haber periodos de incertidumbre".

Ha comentado que "desde determinadas empresas se está ofertando la posibilidad" de realizar pruebas diagnósticas, que se remiten a laboratorios de otras regiones, en Madrid o Barcelona.

Para Falo "no tiene sentido la realización de estas pruebas fuera de los criterios que estamos aplicando en el sistema público". Ha recordado que el Consejo Interterritorial de Sanidad se ha manifestado en este sentido y que las pruebas realizadas fuera del sistema público pueden "ayudar poco a vigilar y adoptar medidas".

CONFUSIÓN

Así, si las pruebas realizadas en centros privados "no van a ayudar a ninguno de los tres aspectos" pueden producir "confusión", ha considerado Falo, quien ha añadido que "lo que no produce un beneficio, en el mejor de los casos nos deja igual e introduce, a veces, un poquito más de caos" y "por eso no lo recomendamos". Ha expresado que "puede haber situaciones angustiosas que nos pueden llevar a determinadas medidas, pero contribuyen poco al beneficio de lo comunitario y seguimos desaconsejándolo".

Ha recordado que una Orden del Ministerio de Sanidad dispone que todos los recursos sanitarios privados se tienen que someter, en este periodo, al beneficio de lo público, subrayando que "lo que tienen que hacer es someterse a la norma".

Por su parte, el gerente del Servicio Aragonés del Salud, Javier Marión, ha apuntado que se han distribuido 18.500 tests rápidos en las áreas de Urgencias y en planta de hospitales, también en Atención Primaria, para residencias de mayores -para personas con síntomas o de grupos de riesgo- y el 061. "Hay tests suficientes", ha apostillado.

INCREMENTO CADA VEZ MÁS REDUCIDO

El director general ha expuesto que en Aragón se han contabilizado hasta este martes 4.245 casos acumulados desde el inicio de la pandemia, de los que 1.966 han requerido hospitalización, y 492 han fallecido. Hay un total de 668 profesionales sanitarios contagiados y se han producido 963 altas en total.

Se está produciendo "un aplanamiento de la curva" ya que el incremento es cada vez más reducido. De ayer a hoy se han registrado 28 nuevos fallecimientos en la comunidad, que corresponden a decesos de los últimos días, y un incremento de casos del 1,3 por ciento, descendiendo el número total de casos activos. El número de altas tiene cada vez más peso en relación a los nuevos incidentes.

También se puede apreciar una meseta en cuanto a las personas hospitalizadas, en las UCI y los sanitarios contagiados, siguiendo la media nacional, que ofrece "una imagen similar". A los dispositivos sanitarios llegan menos personas compatibles con la COVID-19.

Francisco Javier Falo ha explicado que "nada se detecta en el mismo momento en que pasa porque es imposible" y que los fines de semana "suele haber un efecto acumulado" con o sin pandemia. Ha observado que "la mortalidad es un indicador muy estable en periodos largos de tiempo, pero es muy difícil de interpretar en el día a día" y "los datos pueden ser muy engañosos".

Por otra parte, ha indicado que el Gobierno de Aragón ha tenido en cuenta el ofrecimiento de diversos institutos y centros de investigación de ámbitos no sanitarios que han ofrecido sus dispositivos y materiales, aunque "otra cosa es que el encaje no siempre es posible, a veces los equipos no son compatibles o tienen determinadas características". En el caso de algunos profesionales de la Universidad de Zaragoza han estado colaborando en el Hospital Miguel Servet para intentar mejorar los procesos diagnósticos.