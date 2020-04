Coronavirus.- Arranca amb normalitat el repartiment de més d'un milió de mascaretes entre treballadors valencians

La delegada del Govern, Gloria Calero, ha destacat la normalitat en la primera jornada de repartiment, gràcies a la solidaritat de la ciutadania i al treball de les forces de seguretat. En aquest dispositiu col·laboren les administracions central, autonòmica i local.

Durant les primeres hores de distribució "no hi ha hagut aglomeracions ni falta de material", ha ressaltat en un comunicat, agraint la responsabilitat i conscienciació de la majoria de la ciutadania.

Aquestes mascaretes són per als treballadors que han d'usar necessàriament el transport públic on és difícil mantindre la distància de seguretat per a evitar el contagi de la Covid-19.

"És, en definitiva, una acció que tracta d'inculcar una cultura d'autoprotecció en aquells llocs en els quals no es pot mantindre el distanciament social", ha resumit la delegada.

El Govern reparteix entre aquest dimarts i dimecres 1.118.000 mascaretes en 467 nodes de transport de la Comunitat Valenciana: 572.000 a València, 416.000 a Alacant i 130.000 a Castelló.

Els punts de distribució s'han determinat en funció de l'afluència de viatgers de transports públics, sense obviar zones menys poblades com les d'interior. En general, es tracta de municipis de més de 10.000 habitants.