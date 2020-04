El Hotel Pedro I de Huesca recibe a los tres primeros sanitarios del programa 'Recurso respiro'

El citado hotel es, de momento, el único de la provincia oscense que se ha convertido en asistencial para los sanitarios que tratan a pacientes de coronavirus COVID-19 y que tienen miedo de contagiar a sus familiares.

El director del Hotel Pedro I, Ángel Guerrero, ha señalado que este martes recibirán a los tres primeros sanitarios, aunque ha mencionado que es posible que llegue algún trabajador más, en principio todos ellos pertenecientes al Salud o al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).

En este punto, ha detallado que el hotel no ha necesitado ninguna adaptación, más allá de implementar las medidas de seguridad propias de la pandemia, como "mantener las distancias, llevar los equipos de protección y realizar la limpieza y desinfección oportuna".

Las 129 habitaciones del hotel quedan a disposición del personal sanitario que lo pueda necesitar. El establecimiento presta un servicio de desayuno continental reforzado con personal propio, si bien el servicio de limpieza lo realiza el Gobierno de Aragón, mientras que de la lavandería se ocupa la empresa que habitualmente se encarga de este cometido y con la que el hotel trabaja. Las zonas comunes permanecen cerradas. Esta iniciativa también va dirigida a profesionales que han tenido que trasladarse desde otras ciudades.

SITUACIÓN DEL SECTOR

Por otra parte, el director del Hotel Pedro I ha trasladado la preocupación del sector de hostelería por la situación que ha provocado la crisis sanitaria: "Ya veníamos de unos años que habían sido difíciles y no se recuperaba el consumo medio y ahora hay que sumarle esta situación".

De esta forma, ha lamentado que muchos establecimientos posiblemente no puedan volver a abrir debido a su situación económica y es que este parón supone "una ralentización tremenda". Guerrero ha sostenido que "no se trata de poder aguantar dos meses cerrados sino de que la puesta en marcha no va a suponer contar la misma ocupación que había antes de esta crisis".