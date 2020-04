Barragán (CC) pide a Torres que no sea "el hombre de Pedro Sánchez en Canarias"

En una comparecencia telemática ante la Diputación Permanente del Parlamento, ha comentado que "no vale que diga que ha elevado el tono" ante el Ejecutivo central porque no queda claro si Sánchez le "escucha" porque sabe que va a hacer lo que él diga.

Barragán ha comentado que es el momento de la "política de verdad" porque "la vida y el futuro de los canarios está en juego" y por ello se ha abierto a cerrar un gran pacto entre todas las fuerzas políticas si el Gobierno regional ofrece "contundencia y resultados".

En ese sentido, ha ofrecido la "lealtad" de su grupo pero no a cambio de que se retiren fondos para el empleo, no se permita el uso completo del superavit o haya una suspensión de convenios, por ejemplo. "Canarias no merece este trato, hay que rebelarse si es necesario", ha comentado.

Barragán ha dicho también que "no todo se ha hecho bien en sanidad" ya que por la falta de material, principalmente, el 20 por ciento de los sanitarios de las islas ha sido contagiado "y todavía hoy hay insuficientes test, material y mascarillas".

Además, ha comentado que la centralización por parte del Estado ha dejado a Canarias "atada de pies y manos".

Ha valorado el cese de la consejera de Sanidad, Teresa Cruz, y el "cambio de rumbo acertado que evitó el precipicio", remarcando también que ha dejado a un lado los "prejuicios" recuperando a personas que lideraron la sanidad canaria en la pasada Legislatura.

Sobre la gestión del Estado ha criticado la "falta de solidez y serenidad" del Gobierno con un presidente que ha creado "crispación política" ya que la base de su pacto no puede ser "incondicional" sino basada en un sistema "donde todos puedan participar y trabajar".

Barragán ha cuestionado también la gestión de la Consejería de Educación en Canarias porque la comunidad educativa "ha quedado al albur de los acontecimientos" ante la falta de planificación al tiempo que ha afeado a Torres que encargara una encuesta para analizar la gestión en un momento de "diferencias internas" y con la crisis sanitaria y económica encima. "Qué error presidente", ha agregado.