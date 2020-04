Condemnats dos homes a 11 anys de presó per la mort de la valenciana Nathaly Salazar al Perú

Així consta en la sentència, consultada per Europa Press, en la qual es condemna aquests dos homes, que van reconéixer els fets, per un delicte contra la vida, en la seua modalitat d'homicidi; un altre contra el patrimoni, en la seua modalitat de furt; i un delicte contra l'administració de justícia.

Segons s'arreplega en la sentència, la víctima va viatjar al Perú amb finalitats turístiques al setembre del 2017. El 2 de gener del 2018 va eixir d'un hostalatge de la ciutat de Cusco amb direcció al districte de Maras-Urumbaba per a realitzar turisme.

Quan va arribar al 'Ramal de Maras', va agafar el taxi d'un dels condemnats. En el trajecte, la jove li va preguntar per l'esport d'aventura Zip Line -desplaçament de persones sobre cable suspès en un pendent al que s'uneixen una corriola i un arnés per a poder desplaçar-se- i el condemnat es va comunicar aleshores amb l'altre acusat perquè la víctima poguera practicar-ho.

L'activitat se n'anava a desenvolupar en el sector denominat Ayamucco-Kcallaraccay-Maras. El condemnat que se n'anava a encarregar del desplaçament de la víctima no tenia experiència ni capacitació alguna sobre el maneig i funcionament del Zip Line. No obstant açò, tots dos van creuar sense problemes diversos trams.

En un d'ells, amb una distància de recorregut de 1.138 metres, i mentre plovia fortament, es va desplaçar en primer lloc la jove i, després d'ella, el condemnat. Es van accelerar a una velocitat major a la permesa, sense poder frenar, i la xica va impactar contra la base de l'eix lateral de la plataforma de la torrassa de recepció. Com a conseqüència, va patir lesions greus i, per falta d'atenció immediata, va morir.

Després d'açò, els condemnats van planejar desfer-se del cos sense vida de la jove i, per a açò, ho van ficar en el maleter del cotxe i ho van portar fins a una torre elèctrica des d'on ho van llançar cap al Riu Vilcanota.

D'aquesta manera, tots dos es van encobrir i van dificultar l'acció de la justícia en no determinar-se les causes de la mort de la jove i la ubicació del seu cadàver. A més, van sostraure els objectes personals de la víctima -un telèfon mòbil, documents personals, un moneder, una càmera fotogràfica, un pal selfie i una casaca rosada- per a obtindre profit.

HOMICIDI DOLÓS, NO IMPRUDENT

La família de Nathaly Salazar ha valorat la sentència en declaracions a Europa Press i ha afirmat que pensa recórrer-la perquè la condemna als dos acusats siga per homicidi dolós i no imprudent. Així mateix, seguirà lluitant fins que es trobe el cadàver.

La germana de Nathaly s'ha preguntat: "Si fora un homicidi imprudent... per què van ocultar les proves i el cos de la meua germana, obstruint la justícia?". "Anem a recórrer perquè la tipificació siga canviada a homicidi dolós amb les poques proves que tenim, ja que la investigació ha sigut deficient", ha lamentat.