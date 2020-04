La Guàrdia Civil sorprèn a un surfista i a un banyista en les platges de Guardamar

Tots dos homes han sigut proposats per a infracció, per incomplir l'ordre de prohibició de circulació que estableix el Reial decret 463/2020 d'estat d'alarma.

L'actuació va tindre lloc quan la Guàrdia Civil va rebre dos telefonades de ciutadans anònims advertint que, des de les seues finestres, podien veure una persona practicant surf i una altra donant-se un bany, respectivament.

El primer cas es tractava d'un surfista que es trobava en una zona de dunes de "molt difícil accés" i amb tràfic restringit a vehicles.

Els agents van haver de vorejar amb cotxe la zona del port de la localitat, per a després continuar caminant fins a arribar a aquesta persona. En identificar-ho, l'home va al·legar que desconeixia que fer esport dins de l'aigua estava prohibit.

La segona infracció la va cometre un altre home que va decidir donar-se un bany en l'àrea coneguda com les 'cases de pescadors', una zona que es caracteritza per tindre una platja "impossible" de veure des de la carretera, ja que les vivendes que hi ha al costat d'ella impedeixen la seua vista.