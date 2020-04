Zaragoza.-El Ayuntamiento se une a una plataforma online para impulsar el comercio local tras confinamiento

En rueda de prensa, junto con la concejal delegada de Comercio, Carolina Andreu, Herrarte ha explicado que el objetivo es "dar visibilidad" a los comercios de la ciudad y que "cuando todo se abra, vayamos a las tiendas físicas".

Para eso, además de dar a conocer información sobre los comercios que se han adherido a esta iniciativa, 103 hasta ahora, cada establecimiento plantea unos vales o promociones para que el usuario se los descargue y se beneficie de ellos una vez haya concluido el confinamiento.

Herrarte ha comentado que "si da la casualidad" de que un comercio de los que está autorizado a abrir por tratarse de un servicio esencial se encuentra próximo al domicilio del cliente "se podría disfrutar en este momento", pero si no, "en ningún caso, porque contraviene las normas del confinamiento".

La consejera municipal ha remarcado que se trata de "llenar las calles de vida y acudir a los comercios analógicos y canjear bonos, experiencias, descuentos" una vez concluya el estado de alarma.

Ha aclarado que esta plataforma "no es transaccional, no hay intercambio monetario", de forma que "es totalmente gratuita para usuarios y comercios". Ha añadido que no se trata de comprar bonos, sino de acceder a promociones que se disfrutarán "cuando el comercio esté abierto".

También ha comentado que las propuestas de los establecimientos pueden estar vigentes en la web solo por unos días y como ejemplos ha mencionado que una pastelería puede ofrecer acudir a su horno a cocinar o una tienda de moda a participar en una pasarela de temporada o 'showroom'. Se trata de que dar un canal a los comercios para que planteen sus ideas de promoción "para que vayamos, cuando abran".

MÁS AYUNTAMIENTOS

La consejera municipal ha indicado que esta plataforma pretende ser un movimiento nacional impulsado desde el Ayuntamiento de Madrid y a la que "se van a unir muchos más" municipios en los próximos días. Zaragoza es la primera ciudad que se ha adherido.

Herrarte ha subrayado el "trabajo conjunto en comercio y mercados" que desarrolla el consistorio zaragozano con el de la capital de España "desde que tomamos posesión en junio" del año pasado.

Ha incidido en que el propósito es que "estos días de confinamiento podamos pasear por los comercios de la ciudad", es una "buena oportunidad para conocerlos y redescubrirlos" y con esta finalidad los establecimientos pueden subir fotos y vídeos a la plataforma, así como dar a conocer las personas que hay detrás.

Herrarte ha enfatizado en que esta propuesta "tiene como objetivo que los ciudadanos nos concienciemos de que la única forma que tenemos de ayudar a nuestro tejido comercial, recuperada la normalidad, es consumiendo en nuestro pequeño comercio, ya que es el que más inyección de liquidez necesita a corto plazo".

"Podemos hacer algo, después de la pandemia" y esta plataforma quiere que "cuando todo se abra, los ciudadanos vayan a las tiendas físicas", ha sostenido.

La consejera municipal ha detallado que la semana pasada se ha presentado en la Cámara de Comercio de Zaragoza, Asociación Zaragoza Centro, Asociación de Comerciantes de Delicias, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) Aragón, la red de emprendedores creativos Made in Zaragoza, la Plataforma 'Zerca!' y la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia (ECOS).

"Ha tenido una respuesta muy rápida y positiva" con esos 103 establecimientos inscritos en los primeros días y, por eso, "una ciudad de comercios tan vivos merece una respuesta por nuestra parte contundente" ya que los comercios "dan vida a las calles, preservan la identidad cultura de la ciudad y son el alma de Zaragoza" y es momento de demostrar "que los apoyamos", ha esgrimido.

INICIATIVA TEMPORAL

La consejera municipal ha aclarado que la plataforma estará en marcha hasta diciembre de este año ya que se trata de una iniciativa para "inyectar liquidez" y "reactivar con fuerza" los comercios "en los primeros meses después del confinamiento".

No obstante, ha apuntado que es una plataforma "flexible, sujeta a cambios" y no ha descartado que continúe más allá de esa fecha, "si fuera necesario". Ha recordado que en Zaragoza hay 6.500 comercios y 4.000 se encuentran cerrados por el estado de alarma, si bien hay mil en toda la provincia que venden online.

Por su parte, la concejal delegada de Comercio del Ayuntamiento de Zaragoza, Carolina Andreu, ha agradecido la labor de todos los establecimientos que siguen abiertos por el "esfuerzo que realizan a diario" y a aquellos que están cerrados, pero "siguen trabajando y preparando la vuelta a la normalidad", "nos costa que más de cien", ha relatado.

También ha mencionado la labor de asociaciones, federaciones y confederaciones de comercio "que están apoyando" a los establecimientos "con dudas y tramitaciones" durante el estado de alarma.

CONTENIDO

Andreu ha detallado que la plataforma 'Volveremos, sí tú vuelves' -