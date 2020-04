Patti Smith, Pixies y portadas históricas protagonizan encuentros de #ElArteseTocaenCasa de Rambleta

Así, nuevos encuentros online "dejarán tardes de conversaciones relajadas con artistas y agentes culturales que descubrirán el relato artístico transversal que se esconde detrás de un vinilo", informa el centro cultural en un comunicado.

Las tres sesiones serán conducidas por el comisario del ciclo, el periodista Rafa Cervera, a las 19.00 horas en las redes sociales de Rambleta, en las que participarán expertos en la materia y todas aquellas personas que quieran hacerlo desde sus casas.

El próximo 16 de abril, #ElArteseTocaenCasa vuelve a darse cita virtualmente para conversar sobre todo un clásico del rock: 'Horses', de Patti Smith.

Un álbum que se adelantó al punk y que además abrió las puertas para un nuevo rol femenino en la música popular, tanto por su contenido musical como por la revolucionaria fotografía, obra de Mapplethorpe, que presidía su portada. El encuentro contará con la periodista y escritora Susana Monteagudo, para hablar de la importancia e influencia de 'Horses'.

Por otro lado, el 14 de mayo, la cita girará en torno a 'Doolittle', el álbum que en 1989 dio a conocer a los Pixies e inspiró a músicos como Kurt Cobain y la generación del grunge.

En esta ocasión, el encuentro contará con el director de la edición española de la revista GQ, Daniel Borrás, para conversar sobre este álbum, considerado todo un clásico del rock moderno, con éxitos como 'Monkeys Gone To Heaven' y 'Here Comes My Man'.

Asimismo, el 21 de mayo se ofrecerá una charla sobre la relación entre el arte contemporáneo y las portadas de discos históricos grabados por The Beatles, Beach Boys, David Bowie, Can, Santana...

El surrealismo, el pop art y otras corrientes artísticas que cambiaron el arte y su conexión con el rock, en una época en la que el vinilo pedía portadas que cautivaran al aficionado.

Para ello, el encuentro contará con Pilar Rubí, comisaria de exposiciones, historiadora del arte y mitad del proyecto musical y artístico Revinientes.

En este alto en el tiempo, a causa de la crisis sanitaria de la Covid-19, el proyecto #MomentosAlhambraEnCasa, en el que se enmarca esta iniciativa, nos propone desde nuestras casas un recorrido guiado por el contexto histórico, artístico y sociológico del vinilo; descubrir sus matices y el relato artístico que contienen sus portadas.