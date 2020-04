Coronavirus.- La Comunitat Valenciana suma 153 positius, 31 morts i 266 altes hospitalàries

Així ho ha indicat aquest dimarts la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en la seua compareixença diària per a informar de l'evolució de la pandèmia. Dels nous 153 positius, 25 corresponen a la província de València, 111 a Alacant i 17 a Castelló. I de les 266 altes, 100 a València, 152 a Alacant i 14 a Castelló.

Entre els 31 noves defuncions, un total de 19 eren persones que vivien en residències, dos més que aquest dilluns: 22 a València, cinc a Alacant i quatre a Castelló.

En l'actualitat hi ha 1.412 persones ingressades a la Comunitat Valenciana, 16 menys que aquest dilluns: 778 a València, 417 a Alacant i 217 a Castelló. D'aquests pacients, un total de 305 segueixen en les unitats de vigilància intensiva (UCI), onze menys que en les últimes 24 hores: 153 a València, 115 a Alacant i 37 a Castelló.

Mentrestant, un total de cinc sanitaris han donat positiu a la Covid-19, amb dades d'aquest dimarts: dos a València, un a Alacant i dos a Castelló. Les 23 noves altes de sanitaris eleven el total de reincorporats a 428 i l'acumulat de contagis des de l'inici de la pandèmia a 1.492 sanitaris.

D'altra banda, les proves negatives realitzades fins a hui ascendeixen a 30.758.

Quant a la situació de les residències, es manté el nombre de 98 amb casos positius. A data d'aquest dilluns, hi ha 16 nous residents afectats amb Covid-19 i nou treballadors. Sota vigilància activa sanitària hi ha 23 centres en tota la Comunitat Valenciana: quatre a Castelló, sis a Alacant i 13 en la província de València. Des de l'inici de la crisi sanitària, han mort 52 residents a Castelló, 133 a València i 110 a Alacant.

D'aquestes 23 residències intervingudes per departaments de salut, en la província de Castelló hi ha una en el de Vinarós; una altra en l'àrea del General i una altra en La Plana -hi ha una pertanyent a Sagunt encara que està situada en un municipi castellonenc-.

A València, hi ha dos en el departament de Sagunt; dos en el Clínic; quatre en La Fe; cinc a Requena i una en el General de València. Finalment, a Alacant, hi ha dos a Alcoi; una en la Marina Baixa; una a Sant Joan; una a Elda i una en el General d'Alacant.