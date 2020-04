Maisie Williams sorprende a sus fans españoles al poner su rostro sobre la fotografía de Jesús Gil en el jacuzzi

Hay famosos que son una caja de sorpresas y, entre ellos, se encuentra Maisie Williams. Si la actriz ya se ganó el cariño de sus seguidores tras dar vida a la valiente Arya Stark en Juego de Tronos, este lunes volvió a meterse en el bolsillo a sus fans, en concreto los españoles, a quienes sacó una sonrisa gracias a un inesperado filtro que utilizó en su cuenta de Instagram.

Y es que la intérprete, de 22 años, publicó una imagen de lo más peculiar en una de sus stories: colocó su rostro sobre la popular foto de Jesús Gil, el expresidente del Atlético de Madrid y exalcalde de Marbella, en la que el fallecido empresario posa tranquilamente llamando por teléfono dentro de un jacuzzi.

La actriz británica utilizó la imagen para llamar a la responsabilidad frente a la crisis global del coronavirus: "Quedaos en casa", escribió. Así, el sorprendente crossover no ha tardado en comentarse en las redes sociales, donde la fotografía se ha hecho viral.

Tanto es así que incluso la plataforma HBO reaccionó a los comentarios de los usuarios: "Arya Stark conoce a Jesús Gil", escribió a través de un tuit, en el que compartió el comentario de un usuario sobre la publicación de Williams: "La nena de Juego de Tronos usando el filtro de Jesús Gil", escribió el tuitero.

El tuit de este usuario, que compara las dos imágenes, supera los 1.500 'me gusta' y recoge comentarios como "me ha venido a la cabeza: 'La venganza es un plato que se sirve frío y yo tengo un McDonalds entero", "no podía ser otra quien matara al rey de la noche" o "la nena, dice".