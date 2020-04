Alpidio Armas se opone al desconfinamiento en El Hierro: "Cuando me hablan de desescalada me pongo de los nervios"

"Cuando me hablan de desescalada me pongo de los nervios, no toca todavía, hay una fragilidad tremenda, hemos tenido suerte en la isla y no nos ha pasado nada pero se nos puede virar la tortilla en diez minutos", ha señalado en una entrevista concedida al programa 'Nada que ver' de '7.7 Radio' que dirige José Luis Martín y recogida por Europa Press.

Armas ha comentado que siguen "empeñados" en "garantizar" que las mejores condiciones para los "colectivos más frágiles" y expuestos al Covid-19 como los mayores y sus auxiliares de ayuda o el personal sanitario.

Además, ha mostrado su "preocupación" porque ayer se reinició la actividad de la construcción en la isla con trabajadores que vienen de otra isla y no se conoce su estado y el viernes se irán y volverán el próximo lunes. "Hay que ser rigurosos y que no se desarregle una situación que tenemos controlada", ha señalado.

Sobre su propuesta de utilizar el superávit del Cabildo sin permiso del Estado para afrontar la crisis económica, ha apuntado que en 2012 ya se saltaron la regla de gasto para pedir 5,5 millones a los bancos y se los dieron. "Si la ley no ha cambiado, haría lo mismo", ha indicado, postura que también comparten los presidentes de Gran Canaria y Fuerteventura.

Ha señalado que no va a ir al banco con una "metralleta" a retirar el dinero pero sostiene que "jurídicamente existe esa posibilidad, diga lo que diga el Gobierno central", y a partir de ahí, se haría un plan económico-financiero en dos años tutelado por los criterios del Estado.

Armas ha asumido que si el Estado interviene las cuentas del Cabildo "no hay nada que hacer" pero avanza que con la tercera parte de los fondos que tienen en las entidades financieras las empresas de la isla tienen "oportunidad de sobrevivir" hasta final de año.

"No es que me haya tirado al monte sino que viendo lo que hay no hay otra posibilidad que tirar de los dineros ociosos", ha agregado.

El presidente herreño no ha ocultado que la economía de la isla están "en bancarrota" y con una "gravedad extrema" y por ello defiende que "hay que ser valientes" y buscar fórmulas diferentes para ayudar al tejido productivo y empresarial y en ese contexto, "no hay otra posibilidad" que a través del Cabildo.

"EL SECTOR SERVICIOS SE VA A IR A PIQUE"

"Es un problema muy gordo, el sector servicios se va a ir a pique, la mitad de las empresas van a desaparecer y el sector primario corre peligro inminente", ha indicado.

En esa línea, ha subrayado que "lo primero" que hará la corporación insular será revisar el presupuesto y orientado "a una situación de guerra" para "salvar" a la isla y los ciudadanos, quitando "fiesta y voladores y lo superfluo".

Cuestionado acerca de una posible crisis en el pacto de Gobierno en Canarias, ha indicado que el Ejecutivo "tiene solidez" y los socios están "todos a una" por más que el presidente de ASG, Casimiro Curbelo, y NC, reclamen al Gobierno central que haga más caso a Canarias.

Armas ha comentado que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, "se está batiendo el cobre" para que el Estado mire hacia las islas y "no hay visiones diferentes" dentro del Gobierno.