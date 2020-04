El GOB pide que el "diálogo social" se amplíe más allá de los sindicatos y propone medidas post COVID-19

Según han informado el presidente del GOB, Amadeu Corbera, además de la portavoz de la entidad ecologista, Margalida Ramis, este martes en una rueda de prensa telemática, "existe miedo y preocupación ante una propuesta de volver a la industria del turismo, sin enfocar políticas de diversificación, resiliencia, soberanía y justicia ambiental y climática."

Ante esta situación, han explicado, el GOB se ha visto obligado a presentar una serie de medidas "inmediatas" que puedan suponer "una alternativa" a la salida de esta crisis, que ha señalado Corbera, "obliga a replantear todos los términos de la economía." PRIMERAS MEDIDAS DEL GOB PARA LA SITUACIÓN POST COVID-19

Entre estas medidas, el GOB plantea, en primer lugar, paralizar los planes dirigidos a intentar recuperar el ritmo y condiciones de la situación que suponía el COVID-19; en segundo lugar, elaborar un plan de rescate social para trabajadores de los sectores directa o indirectamente vinculados al sector turístico; y, en tercer lugar una revisión de la fiscalidad, con ayudas a los sector sociales "más vulnerables" y la implicación "activa y solidaria" de las empresas.

En esta línea, Corbera ha hecho hincapié en que "la solución no es suprimir el impuesto de turismo sostenible (ITS), la ampliación del aeropuerto o mantener las grandes obras en las autopistas de las Islas."

Mientras, Ramis ha destacado que "la situación previa a la crisis del COVID-19 ya era crítica debido a una economía muy débil por su dependencia del monocultivo turístico y el hecho de que no se asumía la emergencia climática." Por este motivo, ha insistido, "no hay que salvar empresas como en su momento se salvaron bancos, si no que hay que salvar personas."

PARTICIPAR EN EL "DIÁLOGO SOCIAL"

Por otro lado, desde el GOB se ha considerado "imprescindible" la creación de una Mesa de Trabajo, con todos los actores políticos, empresariales y sociales.

El objetivo de esta mesa, ha explicado Ramis, sería reenfocar de forma progresiva las políticas presupuestarias dirigidas a arraigar la economía en los territorios, relocalizando, simplificando y acortando los circuitos económicos.

En este sentido, ha hecho hincapié en que en esta Mesa se podrían abordar otras propuestas como la posibilidad de una renta básica universal; profundizar en un reenfoque de las política hacia sectores productivos esenciales y considerados estratégicos, como es el caso del sector primario, apostando por "la agricultura de tipo ecológica y cooperativa"; recuperar la gestión pública de los sectores productivos estratégicos -energía, agua, sanidad y la economía de los cuidados-; y aumentar el control social sobre las empresas turísticas, "por ejemplo, que los hoteles pudieran plantearse a partir de una gestión pública cooperativa."

Todas estas medidas, han anunciado Corbera y Ramis han sido este martes trasladadas en una misiva a la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, a quien han insistido en la necesidad de una "transición socioecológica" para, han concluido, "evitar tomar unas medidas que vuelvan a abocar a una sociedad todavía más debilitada, más vulnerable y con menos posibilidad de abordar las que sigan a la crisis sistémica, local y global que se padece en la actualidad."