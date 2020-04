Mor una jove i un home resulta ferit en xocar dos cotxes a la Llosa de Ranes

Fins al lloc s'ha desplaçat una unitat de SVB i una unitat del SAMU. L'equip mèdic del SAMU ha realitzat la reanimació cardiopulmonar avançada i altres maniobres per a aconseguir estabilitzar una jove de 22 anys que es trobava en parada cardiorrespiratòria, però no hi ha hagut resposta, ja havia mort.

Així mateix, els serveis mèdics han assistit un home de 33 anys per policontusions i posteriorment ha sigut traslladat en l'ambulància de Suport Vital Bàsic a l'Hospital Lluis Alcanyís de Xàtiva.