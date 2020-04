El ministro Escrivá descarta aprobar ya la renta mínima vital: "Lo haremos cuando estemos en condiciones"

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado este martes que la renta mínima llegará a "al menos un millón de hogares" y que esta dependerá de las características del hogar, pero ha descartado concretar una fecha inmediata de aprobación: "Cuando estemos en condiciones de hacerlo, lo anunciaremos".

Así se ha manifestado en una entrevista en el programa de Antena 3Espejo Público. El ministro ha asegurado que desde luego la medida no se va a poner sobre la mesa en el Consejo de Ministros de este martes, por lo que su aprobación no será inmediata. "Para que una ley pueda llegar al Consejo de Ministros tiene que pasar por un proceso que requiere unas garantías y contrastes y todavía no hemos llegado a ese punto", ha explicado Escrivá, para a continuación decir que "estamos acelerando al máximo los plazos para poder tenerla".

El ministro ha aclarado que en estos momento el trabajo se centra en la "identificación de los colectivos destinatarios" de la renta mínima a fin de "afinar y desarrollar los procedimientos".

Sobre los detalles de esta prestación, el titular de Inclusión ha adelantado que beneficiará a "al menos un millón de hogares" y que la cantidad, que tampoco ha precisado, dependerá de las características del hogar. "El hogar va a ser el centro sobre el que se materializará la prestación, que dependerá de si la es un hogar monoparental y del número de hijos, para erradicar de forma completa la pobreza extrema e infantil", ha declarado.

En este sentido, Escrivá ha avanzado que la prestación será "compatible con la búsqueda de trabajo y se buscarán los incentivos para compatibilizar" la renta con la búsqueda de empleo. El ministro la plantea como un "suplemento" de las rentas "muy muy bajas hasta ciertos umbrales que estamos definiendo".

Polémica dentro del Gobierno

Preguntado por una posible confrontación de posiciones en el seno del Gobierno de coalición, Escrivá ha desmentido que haya enfrentamientos internos: "No ha habido enfrentamiento ni distintas posiciones, cuando la renta mínima esté en marcha lo haremos de forma permanente. Este es un debate estéril que no tiene recorrido. Todo estamos de acuerdo que la renta mínima se va a adelantar considerablemente y cuando estemos en condiciones la anunciaremos y ejecutaremos".

Escrivá ha confirmado que la moratoria fiscal de un mespara pymes y autónomos será aprobada este martes por el Consejo de Ministros, al tiempo que ha reconocido el atasco que sufre la Administración ante la avalancha de solicitudes de prestaciones y ha garantizado que "los pagos llegarán y se desatascarán. En esta crisis hay que tener máxima flexibilidad en la forma como se despliegan las ayudas públicas", ha apuntado.

Asimismo, el ministro ha subrayado que ahora no es momento de cifrar las caídas del PIB o el déficit público que acarrearán esta crisis por la incertidumbre del momento -"no sabemos ni cuánto va a durar esta situación"- y considera que estas cifras "hay que cogerlas con pinzas".

Sobre la futura recuperación económica, ha asegurado que "una vez controlada la pandemia, será muy rápida para unos sectores" pero para otros como la restauración y el turismo será "más lenta". "En general tendremos algo más cercano a una 'v' o una 'u'. Gran parte de la economía rebota deprisa, esta es una crisis de naturaleza temporal y durante el tiempo que esto ocurra", ha concluido.