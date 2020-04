Consultorio de Psicología: "Tras 25 años de matrimonio con hijos mi esposo dice que al acabar la pandemia se irá"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

CONSULTA Soy una sanitaria de 29 años que se siente extraña... Me crea cierta ansiedad estar en casa y no tener ganas de ir a la playa, cine, de marcha, como escucho decir a la gente de mi edad.

No tengo ganas locas de que acabe el confinamiento por el hecho de salir y hacer vida normal, si quiero que termine es por saber que nadie más morirá por el Covid 19, no por la necesidad de hacer nada que sí podía hacer antes... Me crea sensación extraña sentirme tan bien y cómoda en casa, siempre he sido casera, pero... Esto es diferente, siento que no tengo aspiraciones... ¿Es nomal este sentimiento?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Cada persona reaccionamos de forma diferente, incluso ante las mismas circunstancias, pero lo que te ocurre es menos inusual de lo que piensas. Hay personas que se sienten bien y en calma estando en casa, en esta situación. No creas que eres rara ni que es negativo que te encuentres cómoda en casa. Tu reacción no significa que no tengas aspiraciones.

"Me paso el día pensando en el tabaco, ¿qué puedo hacer para no recaer?, y no me vale hacer deporte"

CONSULTA Empecé el tratamiento para dejar de fumar con Champix poco antes de empezar esto. Hace un mes y diez días que no fumo. Se supone que lo peor son los primeros 15 dias. Pero yo me paso el dia pensando en el tabaco.

Tendría que recibir ayuda por parte de mi médico. Pero como es lógico no está sucediendo. ¿Qué puedo hacer para no recaer?

Y no me vale hacer deporte. Hago lo que se puede estando encerrado. Ademas me dan unos bajones tremendos y estoy de muy mal humor.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si ves que te resulta imposible ponerte en contacto con tu médico, puedes recibir apoyo psicológico online o por teléfono. Son casos que tratamos constantemente. Las primeras semanas son cruciales, pero eso sucede en circunstancias normalizadas y no en el confinamiento en que nos encontramos.

De todas formas, te vendría muy bien practicar 'relajación', 'racionalización de pensamiento'… Encontrarás estas técnicas en vídeos en nuestra web del centro de psicología Álava Reyes. Siempre que puedasintenta llenar tu agenda de actividades (aunque estés confinado).

CONSULTA Tras 25 años de matrimonio con hijos, mi esposo me dice que ya no aguanta más esta situación, que cuando la pandemia se acabe que estemos seguros de que se irá de la casa. Pasa enojado porque no hacemos lo que dice, porque los hijos, adolecentes, le contestan.

Está enfadado siempre, todo le molesta, me grita, ha llegado a insultarme delante de los hijos y eso me consume.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Sin duda, la convivencia permanente y obligada las 24 horas está haciendo estragos en muchas familias, hasta el extremo de que algunos adultos amenazan con separarse en cuanto termine el confinamiento.

No quiero decir que su esposo no lo lleve a efecto, pero también le diría que hay personas que realizan esas amenazas para autoafirmarse de que no piensan tolerar determinadas conductas, en este caso seguramente de sus hijos adolescentes.

De todas formas, hay límites que no pueden ni deben traspasarse, incluso en esta situación. Usted no tiene que tolerar descalificaciones, ni insultos ni gritos. Cuando su esposo reaccione así intente no prestarle atención, hable con sus hijos directamente, pero sin dirigirse a él y no caiga en sus provocaciones. Quizás le resulte útil leer 'Emociones que hieren', ahí verá cómo reaccionar ante estas agresiones y cómo poner límites clarísimos.

Finalmente, no admita amenazas.

CONSULTA Vivimos mi niña y yo solas, ella es pequeña y lo lleva bien, el caso es que me dan muchos bajones angustiantes. Me siento apática y me obligo hacer las cosas sobre todo por ella. Los bajones a veces me hace distanciarme de mis grupos de whatsapp.

Pienso que a los demás les van bien y están completos en sus familias y a mí como si me faltara algo. Y mira que mi niña es lo mejor de mí, pero a veces no puedo más. ¿Cómo podríamos ser más felices nosotras dos? ¿De dónde saco las ganas de jugar y estar 100% al día con ella y sus cosas?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Es normal que, como adulta que eres con tus grupos de amigos y tus relaciones sociales, sientas que de vez en cuando te ahogas y te den esos bajones. Por una parte, te exiges y te desgastas mucho. Asume esos bajones como normal, algo que pasa pronto y no castigues ni te preocupes tanto por ello.

En la medida en que consigas desconectar un poco de esos pensamientos tan reiterativos lograrás sentirte mejor, disfrutar más de tu hija y de tus amigos. Convendría, en definitiva, que practicases 'Parada de Pensamiento' y 'Autoinstrucciones'.

Si entras en la web de nuestro centro de psicología Álava Reyes verás unos vídeos para hacer en casa, donde detallamos estas técnicas. Una vez que te sientas mejor, sigue con el resto de los vídeos de 'La Inutilidad del sufrimiento' (el acceso es gratuito), verás como te ayudan.

"Los psicólogos nos pasamos la vida ayudando a personas como tú a 'liberarse' de estas relaciones enfermizas"

CONSULTA Hace meses me agregó un chico al WhatsApp, empezamos a hablar y a animarnos. Luego se quitó la foto de perfil, cosa que me extrañó. Luego estuvo un mes desaparecido y después volvimos a hablar. Cabe decir que he llegado a enviarle fotos íntimas pero él a mí no aunque se lo pedía. Me sinceré sobre que me gustaría tener una relación y el me dijo que quería estar conmigo.

Me pidió otra foto íntima y me negué. Se cabreó y me hizo daño. Luego me volvió a pedir salir y le puse como condición conocernos en persona. También le pregunté si me veía presentándome como su novia ante su familia. A sus amigos les ha dicho que tenia novia y que nos hemos visto, les ha mentido.

Finalmente quedamos para conocernos, pero no apareció, dijo que se dejó el móvil en casa, que había tenido un accidente y problemas en el trabajo. Me parece que eso eran excusas.

Le he llegado a decir que está obsesionado conmigo y me ha dicho que sí, sigue hablándome y yo no sé como atajar la situación. Mi prima, que está al tanto, dice que oculta algo (bien la edad, ser mayor de lo que dice o alguna discapacidad), cosa que hace tiempo que sospecho también. Me gustaría saber su opinión de profesional.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Los dos estáis manteniendo o fomentando una relación poco sana, al menos poco sana emocionalmente. Él está obsesionado contigo, pero tú también con él. En estos casos, es mucho mejor dejarlo, bloquearlo de forma definitiva y centrarte en el resto de las áreas de tu vida.

No lo dudes, este tipo de relaciones ni son positivas ni lo serán; pero si continúas seguirás sufriendo y privándote de vivir y aprender cada día de tus experiencias. Si ves que te cuesta mucho pide ayuda profesional. Los psicólogos nos pasamos la vida ayudando a personas como tú a 'liberarse' de estas relaciones enfermizas.