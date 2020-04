Carmen Calvo supera el coronavirus y anuncia su reincorporación al trabajo de manera presencial

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Cavo, ha anunciado su reincorporación al trabajo de manera presencial, tras haber superado el coronavirus del que se estaba recuperando en su casa.

"He superado al #COVID19 y tras la convalecencia me incorporaré a mi trabajo de manera presencial. Gracias a los que me habéis acompañado de una u otra manera. Mi apoyo y solidaridad a todos los que están pasando por estos difíciles momentos porque #EsteVirusLoParamosUnidos", ha declarado Calvo en su cuenta de Twitter.

Carmen Calvo dio positivo por coronavirus tras ser ingresada el 22 de marzo en el hospital por una insuficiencia respiratoria. Posteriormente, por su positiiva recuperación, continuó la recuperación en su domicilio, donde ha permanecido dos semanas después de dar negativo en la última prueba que se le realizó.

La vicepresidenta es una de las tres ministras que fueron contagiadas por el virus. Ayer mismo se reincorporó al Trabajo la Ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, mientras que la Ministra de Igualdad, Irene Montero, aún permanece en cuarentena en su vivienda.