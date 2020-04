Cárcaba reorganiza desde este martes los créditos presupuestarios ante el "cambio radical" de escenario

En la disposición, consultada por Europa Press y que entra en vigor este martes, se considera "imprescindible" la reordinación de los créditos incluidos en los presupuestos regionales "con el fin de movilizar recursos hacia los servicios que directamente colaboran en paliar la crisis y sus consecuencias para la ciudadanía".

Se trata de una medida para hacer frente a la "situación extraordinaria" que supone "una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud" y que "supone un cambio radical del escenario de ingresos y necesidades de gasto respecto al que condujo en su día a la aprobación de los presupuestos generales del Principado de Asturias para 2020".

Así, se habilita a Cárcaba a anulara las retenciones de crédito para autorizar y las autorizaciones de crédito aún no comprometido; a retener los créditos disponibles que tengan la consideración de dotaciones no utilizada; y a transferir los créditos de las dotaciones no utilizadas en los programas de las distintas secciones de los presupuestos a los distintos conceptos del programa 'imprevistos y funciones no clasificadas'.