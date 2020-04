CCOO pide a Junta una campaña informativa para que empleados y empresas sepan abordar la reincorporación

"En CCOO Castilla-La Mancha vamos a seguir desarrollando la intensa labor de información y asesoramiento que venimos realizando en estos momentos de crisis sanitaria, económica, social y del empleo provocada por la pandemia del COVID-19", ha manifestado el secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa.

Y es que el sindicato, según ha informado en nota de prensa, está recibiendo multitud de consultas a través del teléfono 900 300 117, en el servicio especial de whatsapp 690 884 013 y en el correo electrónico coronavirus@cm.ccoo.es. El horario de atención es de lunes a viernes de 9.00 a 19.00 horas y sábados y domingos de 10.00 a 14.00 horas.

GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES

A juicio de De la Rosa, el reinicio de la actividad laboral en los sectores no esenciales tiene que hacerse garantizando la seguridad y la salud de los trabajadores y trabajadoras, de modo que en aquellos centros de trabajo donde no se pueda cumplir con esta premisa no se reanude la actividad.

De ahí que haya advertido de que el sindicato estará vigilante para comprobar que se cumple con las medidas de seguridad, denunciando todas aquellas situaciones de riesgo que detecte.

Por ello, CCOO de Castilla-La Mancha ha insistido en instar a las empresas y administraciones a que adopten las medidas organizativas y provean de los medios necesarios para que las personas trabajadoras puedan protegerse y desarrollar su actividad con "plenas garantías de seguridad".

"Asimismo, es necesario que las y los trabajadores conozcan los protocolos de actuación que han de seguir las empresas", ha añadido el secretario general del sindicato en la comunidad autónoma, quien les ha emplazado a que ante cualquier duda se pongan en contacto con los Servicios de Prevención de su centro de trabajo o con CCOO.

"Ante todo, hay que priorizar la seguridad y la salud de todos los trabajadores y trabajadoras frente al COVID-19, tanto de quienes se reincorporarán a la actividad laboral a partir de hoy como de quienes no han dejado de trabajar al desarrollar actividades esenciales. En ningún caso hay que poner en juego la salud y la seguridad de las personas trabajadoras", ha insistido.

Tras afirmar que el sindicato "va a velar para que así sea", CCOO ha añadido que las empresas donde no hay representación sindical los empresarios tendrán que extremar las precauciones, seguir las guías (tanto generales como sectoriales) publicadas por el Gobierno y las organizaciones sindicales, con el objetivo de garantizar la salud y seguridad.