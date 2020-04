Macron prolonga el "confinamiento estricto" en Francia hasta el 11 de mayo, cuando reabrirán guarderías y colegios

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este lunes la prolongación de las actuales reglas de un "confinamiento estricto" hasta el 11 de mayo, una fecha a partir de la cual se reabrirán "progresivamente" las guarderías y centros educativos preuniversitarios, como escuelas infantiles, colegios e institutos.

Macron, en un discurso radiotelevisado a la nación, insistió en ese carácter progresivo de la salida del confinamiento, que se asentará en la realización de pruebas de forma masiva, que aseguró que estarán disponibles entonces para todas las personas que tengan síntomas del coronavirus.

También dio algunas pistas sobre los establecimiento que no podrán volver todavía a la normalidad en la nueva fase que se abrirá a partir del 11 de mayo, como bares, cafés, restaurantes u hoteles, y señaló que los grupos más sensibles a la enfermedad, como personas mayores o con enfermedades crónicas, habrán de seguir confinadas.

"Hay demasiados niños en barrios de bajos ingresos privados de la escuela y no se les puede ayudar de la misma manera. Las desigualdades en vivienda son aún más marcadas ", se ha lamentado Macron.

En cambio, para los estudiantes de educación superior, "las clases no se reanudarán físicamente hasta el verano".

Mientras que "los lugares públicos, restaurantes, cafeterías, hoteles, cines, teatros y salas de espectáculos permanecerán cerrados en esta etapa".

Admite errores

En su intervención, Macron ha destacado los "éxitos" logrados en las últimas semanas como la duplicación de las camas de cuidados intensivos, la organización de la educación a distancia o la repatriación de miles de franceses.

En cualquier caso, Macron ha reconocido que Francia "obviamente no estaba suficientemente preparada" para la epidemia. "Nos quedamos sin batas, guantes, gel... No pudimos distribuir tantas mascarillas como nos hubiera gustado", ha señalado. "He visto fallos, aún demasiada lentitud, procedimientos innecesarios, debilidades en nuestra logística", ha reconocido.

Precisamente Macron se ha referido a las mascarillas, cuyo uso podría ser obligatorio en ciertos espacios como el transporte público, y ha asegurado que habrá "mascarillas disponibles para toda la población antes del 11 de mayo". Hasta esa fecha, en la que se instaurará "una nueva organización", se incrementarán las pruebas del coronavirus con preferencia a cuidadores, ancianos y demás grupos vulnerables.

"El 11 de mayo podremos tratar a todas las personas con síntomas. No evaluaremos a todos los franceses. No tendría sentido. Para apoyar esta fase se están trabajando varios proyectos, como una aplicación digital para saber si una persona ha estado en contacto con una persona contagiada", ha apuntado.

Macron ha explicado que todas estas medidas serán presentadas ante el Parlamento y las autoridades competentes y en cualquier caso serán uniformes en todo el territorio francés. "Esta epidemia no puede debilitar nuestra democracia ni hacer mella en nuestras libertades", ha subrayado.

A nivel económico, Macron ha recordado que "ciertas actividades están prohibidas porque son incompatibles con las normas sanitarias", y ha anunciado que próximamente se pondrá en marcha un plan específico para los sectores afectados y se ha referido en concreto al sector turístico, al hotelero, al de la restauración y al de la cultura. "Se establecerán ayudas específicas para apoyarlos", ha remachado.

También habrá "ayudas para las familias con menos ingresos que tengan niños" para que puedan satisfacer sus necesidades básicas. "Los estudiantes más vulnerables también recibirán ayuda", ha subrayado.

Este lunes el Ministerio de Sanidad francés ha informado de 335 fallecidos por coronavirus en los hospitales, frente a los 561 del domingo, por lo que destaca que la curva de la epidemia ha entrado en una fase de "meseta". En total suman 14.967 fallecidos. En cuanto a los casos comprobados, son ya 98.076 desde el inicio de la epidemia tras los 2.673 positivos de las últimas horas.