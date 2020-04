María Jesús Ruiz muestra en las redes su amor por su novio Curro para sobrellevar la cuarentena lejos de él

Después de haber pasado por varios desengaños amorosos, María Jesús Ruiz vuelve a sonreír junto a su novio, Curro, a quien ha dado una segunda oportunidad. A pesar de no haber empezado con buen pie su relación, pues se descubrió que estaba casado y no divorciado, tal y como le había contado a la exmiss España, ahora han decidido hacer borrón y cuenta nueva.

Una relación que no dudan en mostrar por redes sociales. La ganadora de GH Dúo publicó una imagen de ambos con un texto muy especial: "En estos días tan duros luchando por la salud, me ha dado tiempo a pensar mucho y sobre todas las cosas a valorar. Echar de menos es el regalo más grande que me has hecho porque he comprendido cuánta falta me haces", escribió.

Además, no dudan en dedicarse frases delante de todos sus seguidores. La última fue un guiño a la canción de David Bisbal y Aitana, Si tú la quieres. La de Jaén le respondió a su chico con un "nunca dejes que la distancia apague el fuego".

Y es que la pareja se encuentra separada durante la cuarentena, algo que se les está haciendo muy duro. María Jesús se encuentra en casa con sus dos hijas, fruto de sus relaciones con Gil Salgado y Julio Ruz.