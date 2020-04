La Generalitat critica al Gobierno por mandarle 1.714.000 mascarillas porque esa cifra le recuerda el año 1714

El Govern de Quim Torra no ha recibido con entusiasmo la partida de 1.714.000 mascarillas que el Gobierno ha enviado a Cataluña para que sean distribuidas entre la ciudadanía catalana en el transporte público. Es más, incluso ha mostrado su indignación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La razón: que la cifra total de mascarillas le recuerda al Govern el año 1714, final de la Guerra de Sucesión y un año simbólico para el nacionalismo catalán porque el 11 de septiembre de aquel año las tropas borbónicas tomaron la ciudad de Barcelona.

Ha sido el conseller de Interior, Miquel Buch, quien ha expresado el malestar del Govern de forma oficial en una rueda de prensa telemática.

"1714 es una cifra simbólica para Cataluña, pero también nefasta. Quiero mandar un mensaje al Gobierno español: Así tampoco. Con la historia de los catalanes no se juega", ha afirmado este lunes el conseller, con un evidente gesto de irritación en su cara.

"1714 es una cifra simbólica. Con la historia de los catalanes no se juega"

Buch ha amenazado, incluso, al Ejecutivo con no permitir que algo así vuelva a repetirse y se ha referido en su advertencia al año 1939, final de la Guerra Civil: "Si a alguien del Gobierno de España se le ocurre que la próxima cifra de mascarillas, o de test, o de lo que sea, tenga que ver con 1939 y por tanto sean 1.939.000 mascarillas, no se lo permitiremos".

"Con la historia de los catalanes no se juega. Sean del partido que sean, es nuestra historia y no se puede jugar. No jueguen", ha zanjado el conseller, quien también ha criticado que la cifra de mascarillas es "insuficiente" para los 7,5 millones de habitantes de Cataluña.

Otros miembros del Govern, como el conseller de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, han criticado en las redes sociales la cifra de mascarillas. "No tienen ningún respeto por Cataluña", ha escrito en Twitter.

Colau: "No necesitamos fanáticos"

Las críticas al Govern por esta reacción no se han hecho esperar. Una de las más duras ha sido la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha acusado a Buch de "fanático" por sus afirmaciones en la rueda de prensa.

"La última cosa que necesita una emergencia sanitaria es que haya fanáticos entre los responsables públicos que la deben gestionar. Los catalanes y las catalanas no nos merecemos pasar esta vergüenza ajena. Hace falta una rectificación del Govern", ha afirmado Colau en Twitter.

L'última cosa que necessita una emergència sanitària és que hi hagi fanàtics entre els responsables públics que l’han de gestionar.



Els catalans i catalanes no ens mereixem passar aquesta vergonya aliena. Cal una rectificació del Govern.pic.twitter.com/SfSxfK2csv — Ada Colau (@AdaColau) April 13, 2020

Incluso el diputado de ERC, Gabriel Rufián, ha comprado la rueda de prensa de Miquel Buch con el programa de humor de TV3 Polònia en Twitter:

No. No es el Polònia. pic.twitter.com/NEpssSAAmP — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) April 13, 2020

La Generalitat ya se molestó por el color amarillo

Cabe recordar que desde la Generalitat ya criticaron al Gobierno por elegir el color amarillo para escribir la palabra "virus" en su lema "este virus lo paramos unidos" de su campaña contra la pandemia de Covid-19.

"¿Tiene que ser amarilla la palabra virus?", se preguntaba entonces la consellera de Empresa, Àngels Chacón, molesta porque, a su juicio, el amarillo hace referencia al color elegido por el nacionalismo catalán para defender a sus políticos en prisión.