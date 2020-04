Critican la forma errónea de entregar las mascarillas: ¿cómo deben cogerse de forma correcta?

Desde este lunes y hasta el miércoles, el Gobierno reparte en accesos de estaciones de transporte público y otros lugares 10 millones de mascarillas a quienes van a trabajar, con la idea de que a finales de semana sea posible adquirirlas con normalidad en las farmacias.

Pero esta decisión ha sido criticada por varias CC AA, entre ellas la Comunidad de Madrid que tacha de "improvisada" y se queja de la demora a la hora de facilitar "instrucciones por escrito" de cómo proceder a la distribución del material.

Por otro lado, en las redes sociales han señalado algunos errores en la forma en la que se han distribuido en algunos casos ya que incumplen normas de seguridad e higiene que se piden para manejar las mascarillas.

Esta foto la comparte @desdelamoncloa. Repartir mascarillas así es inútil, ridículo, un desperdicio. El señor coge la mascarilla mal, la señora coge la mascarilla mal. ¿De qué sirve?

Cuando deis/cojáis mascarillas hacedlo desde las cintas y con las manos limpias.

Va a ser peor el remedio que la enfermedad.

Para entregar así las mascarillas mejor no darlas. Espero no soplen para separarlas

Repartir mascarillas así no es una buena idea. Antes de recogerla habría que desinfectarse las manos, porque si no las mascarillas pueden convertirse en un foco de contagio muy majete...

Por su parte, el Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha ofrecido al Ministerio de Sanidad la distribución controlada de mascarillas a la población a través de la tarjeta sanitaria, sin margen para las farmacias y al precio intervenido que establezca el Gobierno.

Los farmacéuticos se ofrecieron a dispensar gratuitamente las mascarillas de manera regulada mediante la tarjeta sanitaria. Pero hemos preferido que los ciudadanos saquen la mascarilla como quien saca una carta de la baraja a ver qué lotería le toca según el que haya pasado antes

Para evitar los errores, a continuación recordamos las claves de un uso correcto de las mascarillas, con recomendaciones de la OMS y el Ministerio de Sanidad.

¿A quiénes se reparten?

Las mascarillas higiénicas que a partir de este lunes se repartirán en el transporte público son una protección complementaria para aquellas personas que tienen que salir a la calle por motivos laborales y por ello no pueden mantener el distanciamiento social.

¿Cómo son estas mascarillas?

Estas máscaras sirven de barrera de protección pero no poseen filtros de partículas. Son para personas adultas sin síntomas que no tengan mascarillas quirúrgicas ni máscaras filtrantes de protección contra partículas. Según han precisado a Efe fuentes de Interior, algunas de las que se repartirán serán reutilizables.

¿Se pueden compartir?

La mascarilla higiénica solo la puede utilizar una persona y preferiblemente una única vez, aunque puede hacerlo varias si la usa en periodos de tiempo muy cortos. Una vez usada se debe desechar.

¿Cómo coger la mascarilla?

Antes de ponerse una mascarilla, es necesario lavarse las manos con jabón o gel con alcohol. A la hora de colocarla sobre la piel desnuda, hay que cubrir totalmente boca, nariz y barbilla y es importante que no quede ningún hueco entre la cara y la máscara. Importante identificar la parte superior y ajustar la pinza nasal a la nariz; sostenerla desde el exterior y sujetar el arnés de la cabeza detrás de la misma o a ambos lados de las orejas, sin cruzarlos; bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla; y no tocarla con las manos.

No tocar la mascarilla una vez puesta

Durante el uso de la mascarilla, se aconseja evitar el contacto con la misma y, si se hace, vuelve a ser necesario un lavado de manos inmediato.

Desecharla si está húmeda

Las autoridades sanitarias recomiendan desechar la mascarilla cuando esté húmeda y no reutilizarla a no ser que se indique que son reutilizables. Las desechables deben cambiarse por otras nuevas cuando quedan mojadas por su uso, y es importante reemplazarlas por otras nuevas y no reutilizarlas.

¿Cómo quitarse la mascarilla?

Para retirar la mascarilla se deben seguir los siguientes pasos: quitarse los guantes de protección; lavarse las manos con agua y jabón, o frotarlas con una solución hidroalcoholica; no tocar la parte frontal; colocarla en una contenedor con una bolsa de plástico; y volver a lavarse las manos.

El tiempo de uso

Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomiendano usar la mascarilla por un tiempo superior a cuatro horas. Durante ese tiempo, solo se pueden usar varias veces si se retira de acuerdo a las explicaciones, se almacena temporalmente o se cuelga para ofrecer el menor contacto posible, y se vuelve a colocar de acuerdo con las instrucciones.

Del mismo modo, Sanidad avisa que no se pueden poner en una posición de espera en la frente o debajo de la barbilla durante y después de su uso. Una vez transcurrido el periodo recomendado, se deben desechar en un contenedor provisto de una bolsa de plástico, preferiblemente con tapa y control no manual, si bien se aconseja utilizar doble bolsa con el fin de preservar el contenido de la primera en caso de desgarro de la bolsa exterior.