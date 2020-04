Tu casa puede convertirse en una 'escape room'... ¡y en Fnac saben cómo!

En materia de juegos de mesa, no hay quien te gane. Además de dominar los clásicos (y las trampas que te hacen una y otra vez ganador), eres un auténtico experto en nuevas entregas con las que amenizar cualquier tarde con la familia o los amigos. Quizá, por ello, después de tantos días (y partidas), necesitas dar con nuevos estímulos que pongan a prueba tu pericia y que supongan un reto. Y, no, los puzles no son la clase de desafíos que necesitas; ¡ni si quiera las maquetas satisfacen tu hambre voraz de desafíos mentales! Lo que verdaderamente te apetece es jugar una 'escape room', pero, claro, las virtuales que acerca YouTube no acaban de convencerte...

Si perteneces a este selecto club de mentes inquietas, deberías saber que convertir tu salón en una sala de juegos es mucho más sencillo de lo que parece (y no hace falta poner la casa patas arriba). Existen numerosas versiones portátiles, como las que destaca Fnac en su página web, con las que puedes resolver los misterios que presentan sin levantarte del sofá de casa. ¿Listo para revalidar el título de ganador absoluto de cualquier juego de mesa?

Los de Exit... ¡diversión garantizada!

Recorrer museos cargados de misterio, adentrarse en la tumba del faraón egipcio, encontrar al asesino del Orient Express y hasta llegar al fondo de los océanos. Todo es posible con los juegos de escape de Exit, que cuenta con una amplia oferta de títulos adaptados a diferentes niveles de escapismo, aunque en todos ellos el misterio está presente. Estas propuestas incluyen pistas, acertijos, cartas de solución y todo lo necesario para una experiencia divertida.

¿Te atreves a adentrarte en la mansión siniestra? Fnac

Entre dos, el misterio se resuelve mejor

Si en tu casa solo sois dos y pensabas que no podíais enfrentaros solos a un escape room, estabas muy equivocado. Este pack es especial para dos jugadores e incluye dos juegos de 60 minutos de duración y una pequeña aventura de 15 minutos. En las tres os encontraréis enigmas, jeroglíficos, adivinanzas, sudokus y otros crucigramas que deberéis tratar de resolver en equipo para conseguir vuestro objetivo. 'Prisión Island', 'Asylum' y ‘Secuestrado' son los juegos de este pack y, a juzgar por sus nombres, el misterio está asegurado.

Este juego incluye tres aventuras. Fnac

Para los incombustibles, cuatro juegos en uno

Aquellos insaciables que no tienen suficiente con realizar un solo escape están de enhorabuena, ya que este juego incluye cuatro aventuras distintas con las que poner a prueba las mentes más ingeniosas. 'Prision Break', ‘Virus', ‘Cuenta atrás nuclear' y 'Templo Azteca', ¿te llaman la atención? Pues tienes una hora para resolver los enigmas, jeroglíficos, adivinanzas, sudokus o crucigramas que los conforman antes de proclamarte ganador absoluto de este completo juego de mesa.

Este 'escape room' incluye cuatro aventuras. Fnac

Para disfrutar de la tensión

Si no te dan ganas de gritar de los nervios, para ti las salas de escape (virtuales) no tienen encanto. Por eso, posiblemente, los de ThinkFun son los que mejores (o peores) momentos te van a hacer vivir. Aunque el de ‘La Mansión del Observatorio’ es bastante peliagudo (vuestra misión será salvar de una muerte casi asegurada a un astrónomo), con el que los momentos de tensión están más que asegurados es con el de ‘El misterio del Dr. Gravely’. ¿Conseguirás salir con vida de ese supuesto spa donde ibas a disfrutar de unos días de descanso?

Estos juegos están cargados de misterio. Fnac

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Fnac y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.