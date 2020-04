PSOE destaca el "paso en la buena dirección" de la Junta y los partidos para alcanzar un pacto en C-LM

Gutiérrez se ha pronunciado así tras la nueva reunión que ha mantenido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, con las fuerzas políticas con representación en el Parlamento autonómico, la quinta desde que comenzó la crisis del coronavirus, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

"Hemos dado un gran paso en la dirección que esperan la mayoría de ciudadanos, que es la de construir en Castilla-La Mancha -y apoyar así para que también lo haya en España- un gran pacto regional por la reconstrucción después de esta crisis sanitaria", ha expuesto.

Gutiérrez ha reflexionado que esta crisis "ha superado a todos los gobiernos, a todas las instituciones" y, por este motivo, "va a ser necesario un esfuerzo compartido del conjunto de las administraciones públicas, una mayor coordinación para ganar en eficacia, que se eviten duplicidades y que se evite también alguna laguna en lo que tiene que ser un esfuerzo colectivo para reconstruir la sociedad de Castilla-La Mancha y la de España después de la crisis sanitaria del coronavirus".

De este modo, ha recalcado que "la predisposición de todos los partidos y el Gobierno a que eso sea posible ya de por sí es una gran noticia en el ámbito regional".

"Esperemos que apoye, que ayude, que marque también el camino que otros partidos a nivel nacional tienen que mostrar, su propia predisposición para hacer lo mismo en todo el ámbito nacional", ha añadido.

REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE HOSPITALIZADOS

Por otra parte, el dirigente socialista ha celebrado "la caída continuada que, día a día, estamos comprobando en el número de hospitalizados y en el número de Urgencias".

Se trata, ha dicho, del dato "más estable para ver la tendencia que está teniendo la enfermedad en nuestra tierra".

"Ya llevemos ocho días consecutivos en los que hay menos, en su conjunto, de 1.200 hospitalizados. Significa que, poco a poco, con el esfuerzo de todos vamos ganando esta tremenda y durísima batalla", ha afirmado.

CONTRA LOS BULOS INFORMATIVOS

Gutiérrez también ha pedido que "se haga una reflexión profunda sobre los bulos que rondan" en España, pero también en Castilla-La Mancha, algunos de los cuales son muy locales.

"Desde el Partido Socialista, quiero lanzar un mensaje también al conjunto de la sociedad y de los medios de comunicación, que por favor contrasten. No podemos estar continuamente haciendo una labor de desmentir cuando sabemos que más de 1,5 millones de perfiles en España se están dedicando, única y exclusivamente, a crear por minutos bulos que lanzan a las redes", ha solicitado.

El secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos ha considerado que es necesario "hacer un esfuerzo como sociedad, para no hacernos más daño del que nos hace el maldito coronavirus, en contrastar cada información que recibamos, en no compartir sin contrastar, en no creernos lo que vemos si no está contrastado previamente".

"La desinformación, los bulos hacen mucho daño y nos lo hacen no a ningún gobierno, nos lo hacen como sociedad", ha concluido.