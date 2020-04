Amor Romeira hace videollamadas en directo con sus fans y se le cuela un hombre enseñando el pene

Muchos famosos están aprovechando la cuarentena para estar más en contacto con sus fans. Amor Romeira no ha sido una excepción, pues este fin de semana decidió hacer un directo en Instagram e invitó a algunos de sus seguidores para hablar con ellos.

Sin embargo, entre fan y fan, puede que se cuele alguien que no está interesado en conocerla, sino más bien en hacer alguna maldad o trolearla. Y eso fue lo que le pasó al conectar con un chico que no dijo nada, simplemente actuó.

"¿Qué tal? ¿De dónde eres?", le preguntó la exconcursante de GH 9. Pero él hizo caso omiso, bajó la cámara y le enseñó el pene. "¡Ay, madre de mi vida! ¡Qué asco, tía!", dijo ella y lo echó de la videollamada.

Sin duda, la canaria se quedó un poco en estado de shock y, cuando pudo reaccionar, comenzó a insultarle: "Serás puto guarro, cerdo de mierda, hijo de la gran puta. Que debería de haberte grabado alguien y ahora mismo mandarlo a la Policía, puto cerdo", criticó.

Pero, al margen de la obscenidad que hizo en el directo, Amor se quejó de lo que habrá hecho este chico en otras ocasiones: "A saber con cuántas personas que no son mayores de edad y que no tienen noción, te presentas en un directo y las recibes con tu mierda de polla".

"¡Encima era una polla ridícula, pequeña y asquerosa!. Si fuera que tuvieras un pollón, a lo mejor no te hubiera ni echado y me hubiera puesto a disfrutar con tu máximo pollón. Pero es que tienes una polla de mierda, ridícula, irrisoria", añadió. "Tienes la polla más fea que he visto en el planeta. ¡Degenerado, guarro, sucio!", concluyó.