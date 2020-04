Ana Rosa Quintana insiste en que Grup Met ha contactado con el Gobierno por los test PCR: "Se nos ha desacreditado"

La semana pasada, El programa Ana Rosa entrevistó a Francés Maristany, presidente de Grup Met, un operador de kits de diagnóstico del coronavirus. El empresario aseguró que su compañía había ofrecido al Gobierno de España y a la Generalitat de Cataluña sus servicios para abastecer de test PCR con el fin localizar los casos positivos en COVID-19.

Maristany explicó que el Gobiernono había aceptado sus servicios y que desde hace tres semanas se habían puesto en contacto con Sanidad, sin ninguna respuesta por parte de Presidencia.

Ana Rosa Quintana, entonces, tuvo una reacción que fue muy comentada en redes sociales: "Esto es un escándalo", exclamó.

- Presidente Grup Met: “Vendemos tests homologados a muchos países”



- Ana Rosa: “¿El Gobierno trabaja con vosotros?”



- Presidente: “No”



- Ana Rosa: “¿Pero se lo habéis ofrecido?”



- Presidente: “Sí”



- Ana Rosa: “Esto es un escándalo”



Jornadas después, ella misma, tras contactar con el Ejecutivo, aclaraba y desmentía que el Gobierno rechazase comprar test PCR a la empresa Grup Met.

Sin embargo, este lunes, la periodista ha explicado que "la entrevista desató una gran polémica porque redes sociales y partidos políticos se hicieron eco de ella" y se ha mostrado decidida a hacer frente a "algún medio de comunicación" en el que "surgieron dudas sobre esta empresa".

Se basa en una información que dice que Maristany sí había obtenido respuesta, un "mail del departamento de Comunicación con los Ciudadanos, que depende del Gabinete de la Presidencia del Gobierno".

En dicho mensaje, se le pedía que trasladase su oferta a Sanidad, un extremo que el empresario remitió a Monde B2B, que realizó los trámites aunque sin recibir respuesta, "hasta el momento". "Ya no es mi responsabilidad. Es tan fácil como decir que no han contactado porque no les interesaba, porque ya lo tenían cubierto, porque no creían que fuese una información fiable...", se ha defendido Maristany.

"Voy a dejarlo, no liemos más, si es que da igual..."

Tras esta información, detallada en un vídeo, Ana Rosa Quintaba ha asegurado que ahora ya todo "dependerá de a quién le llegue" y ha asegurado que las autoridades competentes serán quienes decidan "si les parece bien o mal, si los test los analizan o no, si se lo creen, si no...".

Y ha aprovechado para defenderse de las críticas recibidas estos días: "Voy a dejarlo, no liemos más, si es que da igual...", ha empezado, para rematar: "Se ha empleado mucho tiempo y esfuerzo en desacreditar a este programa, pues ya está todo clarito".