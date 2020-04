La divertida reacción de Soraya Arnelas tras ser pillada ofreciendo una actuación desde su cuarto de baño

La cantante Soraya Arnelas ofreció este sábado una actuación en streaming en PrePartyES at Home!, el evento de Eurovision que reunió a una multitud de músicos de distintos países para que hicieran disfrutar a los espectadores desde sus hogares. Sin embargo, cuando le llegó el turno, la artista extremeña no solo destacó por su talento, sino también por el escenario que eligió para cantar.

Y es que los fans de la cita musical no tardaron en adivinar dónde se encontraba Arnelas: en su cuarto de baño. La cantante interpretó La noche es para mí dejando ver a sus espaldas la mampara de la ducha, lo que generó una oleada de comentarios en las redes sociales.

Los usuarios de Twitter publicaron así capturas de pantalla de la actuación de Arnelas, barajando que ésta podría estar cantando sentada en el váter o en el bidé. Por ello, la artista, de 37 años, se manifestó este domingo a través de un tuit para aclarar el misterio con un divertido vídeo.

Soraya desde el baño sentada en la taza del vater. Luego gira la cámara para que no veamos la mampara de la ducha y pensemos que tiene un salón colonial mexicano #PrePartyESatHomepic.twitter.com/sKU2tboeDL — Roberto González (@robertoggarcia) April 11, 2020

"Esta mañana, cuando me he levantado, he visto algunos de los tuits, que, por cierto, me he reído muchísimo. Os voy a explicar cuál es la situación de mi baño para que veáis que ayer no estaba cantando cagando, hablando mal y pronto, lo siento por ser tan burda", avanzó la artista en la grabación.

De esta manera, Arnelas hizo un recorrido por su cuarto de baño para enseñarlo a los usuarios, explicando que eligió este lugar por su buena acústica, ya que "suena a bóveda"; y por la "maravillosa luz" que entra por la ventana.

La reacción de la cantante fue muy aplaudida por sus seguidores, que no dudaron en dejarle comentarios de cariño como "eres inmensa", "este vídeo es oro" o "tu baño tiene más glamour que toda mi casa junta".

Para sacaros de duda con el baño de mi casa 😏 pic.twitter.com/YG9awJj1Zc — SORAYA (@SorayaArnelas) April 12, 2020

Hija es que tu baño tiene más glamour que toda mi casa junta 😭 — Taken by a stranger, 🏠 (@JaviMcLovin) April 12, 2020

🤣🤣🤣🤣🤣 suena qué te cagas!!!🤣🤣🤣🤣 — Soraya🌟ClubOficial (@Support_Soraya) April 12, 2020