Por qué un cepillo inteligente asegura unas encías más sanas (y dónde conseguir uno de Philips al 50%)

Este cepillo de Philips ha sido dotado de la última tecnología para que, a través de su 'app', muestre las zonas que no te cepillas demasiado y así enseñarte cómo lograr una mejor cobertura. Además, si te cepillas demasiado fuerte, te advierte y te dirige en el cepillado para que reduzcas la fricción y no dañes tus encías ni tu esmalte dental. Técnicas esenciales para lograr una limpieza en profundidad que no serían efectivas sin su sistema para señalizar aquellas zonas bucodentales que menos cuidamos. Lo hace gracias a la tecnología TouchUp, que proporciona directrices personalizadas en función de tus datos de cepillado personales.