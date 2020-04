Zaragoza.- El Ayuntamiento alegará "fuerza mayor" sobre el abono de los viajes no realizados en tranvía

20M EP

La consejera municipal de Hacienda y Régimen Interior del Ayuntamiento de Zaragoza, María Navarro, ha avanzado que defenderá que es una "causa de fuerza mayor y que no procede a compensación alguna" por el pago los viajes no realizados en el tranvía que tendría que abonar el Consistorio sobre la previsión de usos que no se llegan a cubrir, según consta en el convenio con la Sociedad de Economía Mixta (SEM) de Los Tranvías de Zaragoza.